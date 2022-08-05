Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре планируют отменить маршрутки №247, №297 и №266
В Самаре планируют отменить маршрутки №247, №297 и №266
Встреча Путина и Эрдогана в Сочи продлилась более четырёх часов
В Самаре в 2022 году отремонтируют 26 светофоров
В Самаре в 2022 году отремонтируют 26 светофоров
Путин запретил сделки с представителями недружественных стран в ряде компаний
Путин запретил сделки с представителями недружественных стран в ряде компаний
На «Воронежских озерах» в Самаре приступили к возведению сухого фонтана
На «Воронежских озерах» в Самаре приступили к возведению сухого фонтана
Выпуск электронных закладных по ипотеке в России увеличился в девять раз
Выпуск электронных закладных по ипотеке в России увеличился в девять раз
Российская «Додо Пицца» продала подразделение в Великобритании
Российская «Додо Пицца» продала подразделение в Великобритании
В Самарской области ищут женщину с 7-летним сыном
В Самарской области ищут женщину с 7-летним сыном
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.26
0.02
EUR 61.09
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Расписание показов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров: перенос сборки LADA Vesta на тольяттинскую площадку – объективный и продуманный шаг 

5 августа 2022 17:41
196
АВТОВАЗ переносит производство автомобиля LADA Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти.

АВТОВАЗ переносит производство автомобиля LADA Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что это решение положительно скажется на эффективной работе обеих площадок. Как подчеркнул глава 63 региона, в последние месяцы АВТОВАЗ системно работает над решением задач, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным в ходе совещания по развитию автопрома, а также руководством и советом директоров завода. 

«На ситуацию влияет сразу несколько факторов. Это и недопоставка комплектующих из-за несправедливого санкционного режима, и коронавирусные ограничения на производствах в Азии, и сложности логистики, и уход группы Рено из России, и курс на технологический суверенитет, который взял на себя АВТОВАЗ, - отметил губернатор. - В этих условиях, чтобы не только сохранить производство, но и в перспективе вывести его на новый уровень, необходимы комплексные решения. И мы видим, что руководитель предприятия Максим Юрьевич Соколов такие меры принимает. В том, что в кратчайшие сроки восстановлено производство на АВТОВАЗе, прошел перезапуск конвейера, и сегодня завод выпускает Lada Niva Legend и Lada Granta, причем не только упрощенную Classic версию, - большое достижение команды АВТОВАЗа под руководством Максима Юрьевича Соколова». 

«Перенос сборки Lada Vesta на тольяттинскую площадку, тем более, что базовые машинокомплекты производятся именно в Тольятти, – объективный и продуманный шаг. Он позволит сделать производственные процессы более эффективными, в полной мере задействовать мощности и кадровый потенциал основного производства в Тольятти. А, как мы понимаем, устойчивая бесперебойная работа завода в Тольятти в значительной мере является определяющим фактором для развития площадки в Ижевске», - рассказал Дмитрий Азаров. При этом важно, что площадка в столице Удмуртской республики тоже будет загружена работой, ориентируясь на создание электрической версии LADA e-Largus, а также производство комплектующих для LADA Vesta. 

«Проведены все расчеты, глубокий анализ. Безусловно, мы совместно обсуждали этот вопрос с АВТОВАЗом, коллегами из Удмуртии, Минпромторгом РФ. Особо хочу поблагодарить Заместителя председателя Правительства РФ Дениса Валентиновича Мантурова, который лично возглавил совет директоров и уделяет самое пристальное внимание АВТОВАЗу, крупнейшему коллективу региона. Считаю, что принятое решение в перспективе (надеюсь, ближайшей) будет иметь позитивный эффект для обоих производств», - резюмировал Дмитрий Азаров.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ключи от 30 автомобилей врачам районных больниц передал губернатор Дмитрий Азаров.
04 августа 2022, 15:21
Дмитрий Азаров передал районным больницам новые машины для оказания неотложной помощи
Ключи от 30 автомобилей врачам районных больниц передал губернатор Дмитрий Азаров. Здравоохранение
602
Глава региона отметил важность повышения доступности ипотечного кредитования.
03 августа 2022, 15:11
Дмитрий Азаров и банк ВТБ договорились о запуске льготной ипотеки для жителей региона
Глава региона отметил важность повышения доступности ипотечного кредитования. Финансы и Банки
654
В Самарской области широко отметили День ВДВ.
02 августа 2022, 20:15
«Они проявляют мужество и героизм»: Дмитрий Азаров поздравил десантников с Днем ВДВ
В Самарской области широко отметили День ВДВ. Общество
867
В центре внимания
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
844
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
674
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
885
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
1107
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
1237
Весь список