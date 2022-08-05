Дмитрий Азаров: перенос сборки LADA Vesta на тольяттинскую площадку – объективный и продуманный шаг 

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АВТОВАЗ переносит производство автомобиля LADA Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что это решение положительно скажется на эффективной работе обеих площадок. Как подчеркнул глава 63 региона, в последние месяцы АВТОВАЗ системно работает над решением задач, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным в ходе совещания по развитию автопрома, а также руководством и советом директоров завода.

«На ситуацию влияет сразу несколько факторов. Это и недопоставка комплектующих из-за несправедливого санкционного режима, и коронавирусные ограничения на производствах в Азии, и сложности логистики, и уход группы Рено из России, и курс на технологический суверенитет, который взял на себя АВТОВАЗ, - отметил губернатор. - В этих условиях, чтобы не только сохранить производство, но и в перспективе вывести его на новый уровень, необходимы комплексные решения. И мы видим, что руководитель предприятия Максим Юрьевич Соколов такие меры принимает. В том, что в кратчайшие сроки восстановлено производство на АВТОВАЗе, прошел перезапуск конвейера, и сегодня завод выпускает Lada Niva Legend и Lada Granta, причем не только упрощенную Classic версию, - большое достижение команды АВТОВАЗа под руководством Максима Юрьевича Соколова».

«Перенос сборки Lada Vesta на тольяттинскую площадку, тем более, что базовые машинокомплекты производятся именно в Тольятти, – объективный и продуманный шаг. Он позволит сделать производственные процессы более эффективными, в полной мере задействовать мощности и кадровый потенциал основного производства в Тольятти. А, как мы понимаем, устойчивая бесперебойная работа завода в Тольятти в значительной мере является определяющим фактором для развития площадки в Ижевске», - рассказал Дмитрий Азаров. При этом важно, что площадка в столице Удмуртской республики тоже будет загружена работой, ориентируясь на создание электрической версии LADA e-Largus, а также производство комплектующих для LADA Vesta.

«Проведены все расчеты, глубокий анализ. Безусловно, мы совместно обсуждали этот вопрос с АВТОВАЗом, коллегами из Удмуртии, Минпромторгом РФ. Особо хочу поблагодарить Заместителя председателя Правительства РФ Дениса Валентиновича Мантурова, который лично возглавил совет директоров и уделяет самое пристальное внимание АВТОВАЗу, крупнейшему коллективу региона. Считаю, что принятое решение в перспективе (надеюсь, ближайшей) будет иметь позитивный эффект для обоих производств», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО