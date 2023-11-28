Дмитрий Азаров: партии снова предстоит показать пример общественной консолидации для защиты национальных интересов

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27 ноября 2023 года состоялись второй этапКонференции и Конференция Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» с участием секретаря Самарского реготделения партии, главы региона Дмитрий Азарова.

Основными вопросами Конференций стали подведение итогов выборной кампании 2023 года, избрание делегатов XXI Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», который пройдёт 17 декабря 2023 года в Москве на площадке Международной выставки - форума «Россия» на ВДНХ, и текущие партийные задачи, главная из которых - консолидация всех политических сил региона.

Итоги избирательной кампании 2023 года подвёл Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он напомнил, что

свой гражданский долг исполнили почти 1,3 млн жителей Самарской области. Это больше, чем в 2018 году, отметил он.

«От всей души благодарю всех своих земляков за доверие, благодарю все партийные отделения за совместную работу в этот период, расцениваю это как высокую оценку земляками реализации стратегии социально-экономического развития Самарской области», - резюмировал Азаров.

«Наш партийный и гражданский долг - сделать всё возможное для того, чтобы выборы президента стали дополнительным фактором консолидации общества, укрепления единства многонационального народа России», - подчеркнул секретарь реготделения партии.

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил, что высокие показатели явки на выборах губернатора говорят о том, что в регионе живут активные и неравнодушные люди.

«Сегодня нам есть чем дорожить, есть на что опереться.​ И мы не имеем права бездарно растратить эти достижения. Чтобы это развитие продолжалось и дальше, нам нужны единство, сплочённость и взаимная поддержка. Вместе мы должны продолжить укрепление статуса Самарской области как опорного региона страны», - подчеркнул Котельников.

Первый заместитель Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель комитета по бюджету,финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, Виктор Кузнецов привёл в пример показатели роста и развития региона запоследние годы - в дорожном, жилом строительстве, в экономическом секторе .

Единение и сплочённость жителей региона отметил и депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин, который сейчас на передовой, он записал обращение к однопартийцам.

«Победа на фронте зависит прежде всего от единства, сплочённости, дисциплины и, главное, веры в своего командира. Нашим командиром является наш президент, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин, которому мы верим, с которым и за которого готовы идти до конца. Я прошу всех сплотиться сейчас вокруг тех, кто действительно всем, чем может помогает в достижении самого главного- нашей общей победы, а затем,нашего общего мира и будущей счастливой жизни», - подчеркнул Холин.

Член регионального политсовета, глава Хворостянскогорайона и почётный гражданин Самарской области Виктор Махов тоже выступил за укрепление единства в партии и обществе.

«Именно во внутреннем единстве состоит главная сила. Партия «Единая Россия», должна показать пример такого сплочения внутри себя, и повести людей за собой. Это – наша миссия как ведущей политической силы в обществе», - уверен Махов.

Секретарь первичного отделения №43, Ольга Карсунцева из Сызрани тоже считает, что необходимо объединить все усилия.

«Мы должны быть сплочёнными в наших собственных рядах, жить и дышать как единая команда, работающая во имя одной цели. Укрепление партийного единства сегодня важно как никогда. Мыкак Партия народного большинства обязаны показать пример такой сплочённости, объединить людей во имя Родины», - обратилась к участникам Конференциисекретарь «первички» Ольга Карсунцева.

Депутат Думы Тольятти, участник специальной военной операции Александр Шарков уверен: «Мы должны быть единой, сплочённой, подготовленной командой, мотивированной на решение главной задачи. Это важно не только на фронте. Это в полной мере относится и к нашей партийной жизни. Давайте работать на то, чтобы пробуждать, укреплять, направлять эту силу! Только так – победим!».

Центральной темой Конференции стало принятие Резолюции об объединении. Единороссы призвали всех участников политической жизни отбросить разногласия и объединить усилия на главных стратегических направлениях: содействию проведения честных и справедливых выборов Президента страны, достижении победы в специальной военной операции и достижения общенационального патриотического консенсуса.

«Мы призываем всех участников политической жизни отбросить разногласия по частным, тактическим вопросам и объединить усилия на главных стратегических направлениях: содействию проведения честных и справедливых выборов Президента страны, достижении победы в Специальной военной операции, безусловном обеспечении суверенного пути развития России. Единой и неделимой России. В переломный момент истории мы должны быть едины!В единстве наша сила!», - говориться в Резолюции, принятой единогласно.

По доброй традиции на Конференции реготделения Дмитрий Азаров вручил партийные билеты новым членам Партии и благодарственные письма по итогам работы в избирательном цикле 2023 года.

Итогом Конференций стало утверждение новых членов регполитсовета (РПС). Решением Конференции были прекращены полномочия семи членов РПС и избраны новые члены регполитсовета. Дмитрий Азаров поблагодарил всех за активную работуна благо региона.

Кроме того, решением Конференции были выбраны делегаты XХI Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» от Самарской области. Возглавит делегацию секретарь Самарского реготделения партии, губернатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"