Дмитрий Азаров обсудил с Министром транспорта РФ возможность создания дополнительных мер безопасности на трассе М-5

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Министерство транспорта России рассмотрит возможность создания дополнительных мер безопасности на участке федеральной трассы М-5 в Сызранском районе, где 29 января произошла крупная авария. Речь об этом шла на встрече руководителя Минтранса Виталия Савельева и Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В ДТП погибли 12 жителей двух регионов, а ряд пострадавших всё ещё находятся в больницах Сызрани, Самары и Тольятти.

«Участок дороги находится в абсолютно нормативном состоянии. Однако произошедшая трагедия заставляет нас задуматься о создании дополнительных мер, чтобы даже эти случайности, от которых вроде бы никто не застрахован, всё-таки предотвращать. Во всяком случае, принимать дополнительные меры для того, чтобы такие страшные трагедии не происходили, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы от Самарской области представили свои предложения, и Министр транспорта дал соответствующие поручения на их проработку».

Губернатор подчеркнул, что в этих предложениях наш регион поддерживают и коллеги из Ульяновской области. «Аналогичное обращение от Сергея Ивановича Морозова будет направлено также в адрес Министра. Но уже на сегодняшней нашей встрече есть предварительная договоренность о выявлении – в прямом и переносном смысле – «узких» мест. Благодарен Виталию Геннадьевичу за внимание к этому вопросу», – резюмировал Губернатор.

Фото: syzran-small.ru