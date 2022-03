Дмитрий Азаров обсудил с IT-сообществом региона меры поддержки отрасли

37

В четверг, 10 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с IT – сообществом Самарской области. Глава региона, руководители компаний диджитал-индустрии и сферы телекоммуникаций вместе обсудили вопросы жизнедеятельности и развития отрасли в нынешних экономических условиях, а также дополнительные меры по ее поддержке.

IT – одна из динамично развивающихся сфер экономики Самарской области. Высокий уровень самарских IT-специалистов и их разработки, которые востребованы по всей стране, неоднократно отмечались на федеральном уровне. Региональные власти под руководством губернатора Дмитрия Азарова на протяжении последних лет оказывают всестороннюю поддержку отрасли IT, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовки и удержания кадров. В частности, по инициативе Дмитрия Азарова IT-специалисты Самарской области получили возможность компенсировать половину расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту. Глава региона регулярно проводит встречи с IT-сообществом, на которых обсуждаются перспективы и предложения по развитию отрасли, различные предложения и инициативы. Так, в феврале этого года IT-комьюнити региона презентовало губернатору комплексную программу, которая направлена на то, чтобы сделать Самарскую область IT-столицей страны.

Сегодняшняя встреча была посвящена поддержке компаний в связи с новыми вызовами. Нынешние сложные экономические условия не должны остановить дальнейшее развитие отрасли в Российской Федерации и Самарской области. С этой целью на федеральном уровне уже принят комплекс мер. Дополнительные решения будут выработаны и на региональном уровне. Об этом Губернатор Дмитрий Азаров сегодня заявил на встрече с IT – сообществом региона.

«Сегодня мы по всем сферам жизнедеятельности экономики нашего региона отрабатываем необходимые меры поддержки, алгоритмы решений в складывающихся проблемных ситуациях. Понимаю, что текущий момент требует повышенного внимания к деятельности IT – компаний, – сказал губернатор, – На федеральном уровне поддержке отрасли IT уделено особое внимание. На прошлой неделе, 2 марта, Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным был подписан Указ о мерах по ускоренному развитию отрасли информационных технологий в Российской Федерации. Со своей стороны, мы также хотели бы принять все необходимые меры для успешной работы IT – компаний на территории Самарской области».

Дополнительные федеральные меры поддержки IT-отрасли, в том числе, предусматривают освобождение от уплаты налога на прибыль в течение трех лет и иные налоговые льготы, кредиты по сниженной ставке (не более 3%), отсрочку молодых специалистов от призыва в армию, а также льготную ипотеку для сотрудников компаний. «То, что мы уже делаем на территории Самарской области в части предоставления льготных условий по ипотеке для специалистов IT, сегодня масштабируется по всей стране. Наш опыт оказался востребован», – отметил глава региона.

Кроме того, как добавил Дмитрий Азаров, Минцифры РФ объявило возможности предоставления IT - компаниям дополнительных ресурсов в виде грантов или субсидий, а также о создании собственного хранилища данных, доступ к которому будет обеспечен для всех разработчиков на территории России.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на все экономические сложности, Правительство Самарской области продолжит поддержку компаний, работающих в сфере информационных технологий. Сейчас главное – обеспечить дальнейшую стабильную жизнедеятельность IT-отрасли.

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас нужны дополнительные меры поддержки, коррекция наших усилий и взаимодействия, создание дополнительных условий, чтобы работа IT-компаний была обеспечена. Крайне важно ситуацию удержать. Здесь как раз и нужны ваши предложения, просьбы, советы. Я уверен, что здесь все люди, которые переживают за судьбу нашей страны, за ее настоящее и будущее. Объединив усилия, мы многое можем сделать, чтобы не допустить серьезных проблем в деятельности IT-компаний и всей отрасли», - обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи.

В ходе общения глава региона и руководители компаний обсудили основные проблемы и риски отрасли в текущей экономической ситуации, предложения по их решению. По итогам встречи Дмитрий Азаров выразил уверенность, что в Самарской области и дальше будут создаваться комфортные условия для работы IT – компаний и специалистов, чьи компетенции в регионе стали еще более востребованными.

«Уверен, что для IT-компаний и IT-специалистов в Российской Федерации работы и возможностей применять свои знания и свои компетенции в ближайшем будущем, уже сегодня - непочатый край. На мой взгляд, в Самарской области работы для IT-компаний очень много. Считаю, что ее будет еще больше»,- резюмировал глава региона.

Фото: правительство СО