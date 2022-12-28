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Дмитрий Азаров обсудил с генерал-полковником Анатолием Сергеевым участие самарских военнослужащих в СВО и их поддержку

28 декабря 2022 17:38
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Генерал-полковник сообщил губернатору, что он внимательно следит за ходом событий СВО.

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с генералом-полковником в отставке, бывшим командующим войсками Приволжско-Уральского и Приволжского военных округов Анатолием Сергеевым. Глава региона и легендарный военачальник обсудили ход специальной военной операции, участие в СВО самарских военнослужащих и поддержку защитников Отечества.

Генерал-полковник сообщил губернатору, что он внимательно следит за ходом событий СВО. Анатолий Сергеев отдельно отметил важность того, что глава региона регулярно общается с военнослужащими, приезжает в зону СВО, чтобы поддержать бойцов, передать им дополнительную технику.

«Недавно посмотрел репортаж, где Вы, Дмитрий Игоревич, на передовой. Молодцом. Это важно для наших бойцов, что губернатор среди них. Это боевой дух, это понимание того, что семьи, родные и близкие тут не остались без внимания», – подчеркнул генерал-полковник.

«Наши ребята там – настоящие воины. Ни разу честь Самарской области не посрамили, отважно себя проявляют», – отметил Дмитрий Азаров.

Анатолий Сергеев рассказал главе региона, что он, как и многочисленные неравнодушные жители Самарской области, принимает участие в отправке помощи бойцам. «Мы с женой посоветовались и купили для нужд армии квадрокоптер. Жена дополнительно связала для ребят теплых носков, шарфов, рукавиц. Поговорил со школьниками – они подготовили письма бойцам. Уже все увезли на фронт», – сказал генерал-полковник.

Как добавил Дмитрий Азаров, письма и сообщения со словами поддержки крайне важны для защитников Отечества: «Им это очень дорого».

Губернатор сообщил, что по возвращении из зоны СВО побывал в военном госпитале в Самаре на улице Невской, где общался с раненными бойцами. Как рассказали главе региона медики, все военнослужащие хотят как можно быстрее восстановиться, чтобы вернуться на фронт для защиты Родины. «Мне очень приятно, что наши люди все понимают. Были единицы, которые спрятались, а теперь каются», – отметил Анатолий Сергеев.

Бывший командующий войсками Приволжско-Уральского и Приволжского военных округов рассказал губернатору, что сегодня в СВО участвует многие его бывшие подчиненные и сослуживцы, многие из них уже получили государственные награды.

«Для всех ребят, кто там воюет, хочется сказать, что ни один из них не посрамил ни своих дедов, ни своих отцов. Они четко выполняют задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим и командующими на своих направлениях. Там все герои – правильно сказал наш Президент. И те, кто недавно был мобилизован, и те, кто там с первого дня СВО. Если надо, я и сам в свои 82 года пойду снова служить. На передовую уже не смогу, но голова работает», – сказал Анатолий Сергеев.

Губернатор отдельно отметил командуюшего 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Андрея Колотовкина: «Андрей Владимирович – очень грамотный командующий. Он по-отечески относится к бойцам, учит их, проводит все необходимые тренировки».

Анатолий Сергеев выразил уверенность, что все задачи в рамках СВО будут выполнены: «Уверен, что тот дух, с которым сражаются наши бойцы, поможет им выполнить все поставленные задачи. Хочу пожелать нашим ребятам с победой вернуться с поля боя к своим семьям. Россию никто не побежал. Мы победим и докажем всеми миру, что нет тех сил, которые могут даже наклонить нашу могучую страну».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

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