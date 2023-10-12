Дмитрий Азаров обсудил с банком ВТБ проект строительства в Самарской области портово-логистического хаба

138

В четверг, 12 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочее совещание по вопросу создания на территории Самарской области федерального портово-логистического хаба. В нем приняли участие представители проектного офиса из банка ВТБ.

В марте Дмитрий Азаров на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным представил предложение по созданию в Самарской области крупного портово-логистического хабафедерального уровня в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». Проект включает действующие и новые транспортно-логистические центры, речные порты. Создание такого коридора позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль, укрепить торгово-экономические отношения со странами Каспийского бассейна, Персидского залива, а также с Индией и Китаем. Глава государства одобрил инициативу Дмитрия Азарова и дал поручения о проработке этого вопроса с профильными ведомствами. В настоящее время Правительство Самарской области совместно с федеральным центром ведет работу по реализации проекта, в том числе по привлечению инвесторов и партнеров. Сегодня глава региона провел встречу с представителями банка ВТБ по вопросу участия в строительстве хаба.

«Рад тому, что наш проект заинтересовал вас. Мы как раз находимся на стадии поиска партнеров в соответствии с поручением Президента страны Владимира Владимировича Путина, который концептуально поддержал идею размещения хабана территории Самарской области, — сказал Дмитрий Азаров. — Мы в начале пути и сегодня находимся на этапе оценки моделей и расчетов. Мы готовы поделиться информацией, которая сегодня имеется, и, уверен, наша совместная работа окажется полезной для вас при принятии окончательного решения. У нас с банком ВТБ есть хороший опыт совместной реализации на территории региона ряда проектов. Этому сотрудничеству мы очень рады».

Советник президента – председателя правления банка ВТБ, руководитель проектного офиса по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг» Андрей Никитченко отметил, что банк с большим интересом относится к проектам и идеям Самарской области, в том числе и по строительству портово-логистического хаба. Сегодня проектный офис банка ВТБ, созданный по решению Правительства РФ, ведет комплексную разработку маршрутов международного транспортного коридора «Север-Юг».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что проект строительства в Самарской области портово-логистического хаба федерального уровня обладает высоким потенциалом. Так, Самарская область –единственный регион в Приволжье, где расположены три речных порта для судов класс «река – море», имеющих выход к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому судоходным каналам, а также глубины, позволяющие принимать суда с осадкой до 5 метров. Кроме того, регион находится на пересечении важнейших транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад – Восток». Куйбышевская железная дорога интегрирована в Транссибирскую железнодорожную магистраль. По территории региона проходят автомобильные трассы федерального и международного значения.

«Прежде чем обратиться к Президенту с идеей строительства хаба, мы сделали предварительный расчет. Мы понимаем промышленно-экономический потенциал нашего региона, возможности наших соседей, которые могли бы использовать возможности этого хаба, — отметил губернатор. — Мы также высоко оцениваем инфраструктурное развитие региона: сеть железных дорог, крупнейшие перегрузочные станции, активно развивается дорожная инфраструктура. И что важно, акватория Волги на территории нашего региона обладает нужными глубинами. У нас нет ограничений в этом плане, как в некоторых других регионах. И у нас имеется опыт поставки товаров без перевалки в Иран, по Волге и Каспию».

Заинтересованность в проекте портово-логистического хаба ранее обозначил Иран. На встрече Дмитрия Азарова с делегацией Ирана, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по проработке вопроса.

«У меня прошло 2 встречи с послом Ирана, при участии помощника Президента Игоря Левитинабыла встреча с министром транспорта этой страны. Мы предварительно отработали вопрос с одним из прикаспийских регионов, провинцией Мазендеран, которая также высказывает интерес. Предварительное обсуждение было у меня и с руководителем «Российских железных дорог». Мы понимаем, что потенциал этого проекта крайне велик, но масштаб его, конечно, предопределяет поиск надежных партнеров», — отметил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров отметил, что создание портово-логистического хаба в Самарской области имеет особую значимость с учетом того, что в регионе реализуется крупнейший в стране проект в сфере ГЧП – строительство Волжского моста и трассы «Обход Тольятти», которая входит в состав международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». Таким образом, строительство хаба открывает новые возможности по доставке грузов посредством всех видов транспорта. Уже сейчас есть заинтересованность со стороны крупных компаний – грузоперевозчиков, судостроителей, а также иностранных государств.

«Проект движется успешно, на текущий момент исполнение проекта составляет 88 с лишним процентов. Следующий год мы уверенно смотрим на ввод в эксплуатацию объекта, несмотря на все сложности, который время нам поставило в ходе реализации проекта, — сказал глава региона. — Целый ряд инвесторов, уже зная о реализации этого проекта, приняли решение о размещении своих производств, логистических центров именно в Самарской области».

По поручению Дмитрия Азарова Правительство Самарской области окажет проектному офису по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг» необходимое содействие для детального изучения проекта строительства федерального портово-логистического хаба.

Фото: Светлана Осьмачкина