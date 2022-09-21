Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития региона с участниками Молодежного совета Самарской области

45

Во вторник, 20 сентября, губернатор Дмитрий Азаров встретился со студентами, представителями Молодежного совета, которые проходят обучение в Москве и Московской области, чтобы обсудить перспективные планы, проекты, их идеи и предложения.



Молодежный совет, созданный при представительстве Самарской области, представляет интересы молодежных объединений нашего региона в Москве и Московской области, а также других регионах РФ. В рамках совета действуют комиссии по предпринимательству, по культуре и патриотическому воспитанию, информационным технологиям, физической культуре и спорту, образованию и работе со студентами, а также по развитию местного самоуправления. Ведется работа по поиску потенциально привлекательных инвестиционных проектов для Самарской области, продвижению молодежных инициатив и идей для бизнеса на межрегиональных площадках, проведению культурных и патриотических мероприятий, привлечению студентов к активной общественной деятельности.



«Самарская область, конечно, заинтересована в вашей молодой энергии, в ваших знаниях, компетенциях. Без этой энергии говорить об опережающем развитии региона, наверное, в долгосрочной перспективе невозможно. Но мы стараемся сделать так, чтобы сегодня Самарская область стала настоящим магнитом для людей, которые хотят развиваться, добиваться, создаем возможности для самореализации, - обратился к ребятам губернатор, открывая встречу. - Надеюсь, те усилия, которые сегодня предпринимает Правительство региона, представительство региона в Москве по системной работе со студентами, молодежью из Самарской области, которые здесь учатся и трудятся, находят отклик».



Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня на самарской земле создаются все условия для того, чтобы в регион возвращались ребята, получившие образование, компетенции за его пределами. Именно люди являются самым главным богатством для региона.



Губернатор рассказал о том, что в губернии проводится целый ряд молодёжных мероприятий. Самыми яркими из них стали юбилейная «Российская студенческая весна», которая спустя 30 лет вернулась на родную землю и по оценкам представителей федеральных властей и молодежи стала самой масштабной за всю историю фестиваля, молодежный форум «iВолга», где в этом году представили свои проекты участники из более чем 70 регионов страны.



Самарская область сегодня является одним из лидеров образования в стране. Так, по уровню функциональной грамотности регион занимает второе место в РФ.



Значительным потенциалом развития региона стал созданный и успешно работающий на территории Самарской области Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», в который вошли вузы и предприятия, в том числе, крупнейшие корпорации нашей страны, такие как «Ростех», «Роскосмос».



Серьезным импульсом для развития региона является строительство нового моста через Волгу и федеральной трассы, которое ведется в рамках государственно-частного партнерства. Это крупнейший в стране инфраструктурный проект ГЧП, реализация которого в нынешних условиях имеет особое, стратегическое значение.



Губернатор сообщил собравшимся о том, что регион принял участие в конкурсе на создание студенческого кампуса, который проводит Министерство науки и высшего образования РФ. Планируется, что кампус будет создан рядом со стадионом «Самара Солидарность Арена» - эта территория станет ядром крупнейшей нестоличной агломерации в стране – Самарско-Тольяттинской агломерации, которая по численности населения уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Первый этап освоения территории предусматривает строительство мест размещения для 5 тысяч студентов и новых образовательных площадей, а также зон отдыха и спортивных объектов.



«По поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина растет количество бюджетных мест в университетах, в первую очередь региональных. И мы ожидаем, что потребность в таких местах размещения для студентов будет еще больше», - отметил Глава региона.

Важность сохранения связей с родным регионом молодых самарцев, уехавших в другие регионы получать высшее образование, отметил заместитель руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, член бюро Молодежного совета Алексей Качалов. Он сообщил, что сегодня выстроено взаимодействие с ребятами, которые живут и проходят обучение в Москве и Санкт-Петербурге. Для этих целей и был создан Молодежный совет, деятельность которого направлена на социально-экономическое и культурное развитие Самарской области.



«Работа ведется с 70 вузами Москвы, также откликнулись 50 вузов Санкт-Петербурга. Это 2,5 тысячи студентов в Москве и 2 тысячи в Питере», - сказал Алексей Качалов.



Участники организации рассказывают о действующих в регионе программах поддержки молодых специалистов, выбравших наиболее востребованные профессии, возможностях целевого обучения. Первым вузом, заключившим договоренность с Самарской областью о предоставлении квот по программам целевого обучения, стал МГИМО, ведется работа и с другими университетами. По словам Алексея Качалова, Самарская область может стать первым, пилотным субъектом, успешно реализующим программу по возвращению молодых специалистов в родной регион.



Членами Молодежного совета была создана межрегиональная некоммерческая организация по защите прав и законов интересов молодежи – Ассоциация региональной молодежи. Ребята разрабатывают проекты, принимают участие в конкурсах на получение Президентских грантов, решают поставленные перед ними задачи. Это передовой отряд самарской молодежи в Москве и Санкт-Петербурге.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что регион заинтересован в том, чтобы эти ребята, получив лучшее образование, возвращались на самарскую землю.



«Вы нужны своей Родине, нашей великой России, и конечно, нашей малой родине. Именно на родной земле вы всегда больше будете ощущать поддержку. Я работал в Москве, в Самаре, объехал всю нашу прекрасную страну, в каждом регионе есть, что посмотреть, но ни с чем не сравнить поддержку своей родной земли, где есть родные и близкие, товарищи и друзья, есть понимание происходящих процессов», - сказал Губернатор.



Дмитрий Азаров отметил, что на протяжении 4 лет в регионе создавалось около 10 тысяч рабочих мест ежегодно. На начало года был зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы. Количество вакансий сегодня в Самарской области превышает число людей, которые ищут работу. Более 4 тысяч сотрудников требуется на АВТОВАЗ, нужны квалифицированные кадры на РКЦ «Прогресс», а также логистические центры «Яндекс», «Озон», «Вайлдберриз» и другие крупные предприятия, работающие и открывающиеся в регионе. «Все это - возможности для вас, для ваших товарищей себя реализовать на самарской земле», - сказал Губернатор.



Участники Молодежного совета рассказали о проектах, которые реализуют. Среди них «Практики и стажировки», «Кейс-чемпионат», «Меры поддержки молодых специалистов», благодаря которым студенты, которые учатся и живут в Москве, имеют возможность проходить практику на самарских предприятиях с перспективой дальнейшего трудоустройства.



Председатель комиссии по культуре и патриотическому воспитанию Молодежного совета, студентка РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Филатова рассказала о проектах «Музыкальный клуб» и «Читаем вместе», направленных на популяризацию творчества русских писателей, композиторов среди студентов, воспитание чувства патриотизма на примере классических произведений искусства.

Дмитрий Азаров отметил, что это очень важное направление и пригласил Анастасию принять участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Культура», которую он возглавляет. Также глава Самарской области поручил приглашать ребят на все ключевые мероприятия, которые проходят в регионе.

Фото: департамент информационной политики СО