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Дмитрий Азаров назначил Андрея Прямилова на должность министра управления финансами региона

21 ноября 2023 17:13
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Во время встречи Андрей Прямилов доложил губернатору о работе министерства управления финансов.

Губернатор Дмитрий Азаров продолжает собеседования в рамках формирования нового состава Правительства Самарской области. Глава региона на должность министра управления финансами региона назначил Андрея Прямилова.

Во время встречи Андрей Прямилов доложил губернатору о работе министерства управления финансов. Отдельно обсуждался вопрос формирования областного бюджета на 2024-й и последующие годы. Напомним, на внеочередном заседании губернской думы были рассмотрены и приняты в первом чтении основные параметры главного финансового документа. Так, доходы региональной казны составят 228 млрд 391 млн рублей, а расходы – 247 млрд 127 млн рублей.

Дмитрий Азаров поблагодарил руководителя министерства управления финансами области и его коллег за проведенную работу по подготовке проекта регионального бюджета. «Главный приоритет – это поддержка наших бойцов и семей военнослужащих. Не менее важно оказывать необходимую поддержку для развития экономики, промышленности, технологий. При этом, мы ни в коей мере не ухудшаем ситуацию по мерам социальной поддержки», – подчеркнул губернатор. Он добавил, что благодаря колоссальной поддержке со стороны Президента страны Владимира Путина, Правительства России, федеральных органов власти регион оперативно адаптирует к новым вызовам и изменениям все экономические и социальные проекты.

Андрей Прямилов отметил, что бюджет Самарской области носит ярко выраженный социальный характер: более 61 % средств – это около 151 млрд рублей – планируется направить на поддержку жителей региона и социально значимые направления – здравоохранение, образование, культуру и спорт. Глава региона добавил, что только по одной категории – поддержка семей с детьми – дополнительно будет выделено в 2024 году почти 15 млрд рублей.

Областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов формировался на основе взвешенного анализа текущего состояния и возможностей экономики и социальной сферы. «Проектом областного бюджета на ближайшие три года предусмотрено финансирование 49 государственных программ Самарской области», – отметил Андрей Прямилов. Это позволит также, как и в предыдущие годы, отметил руководитель региона, успешно справляться с реализацией национальных проектов, планов по реконструкции и строительству инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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