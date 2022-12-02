Дмитрий Азаров нацелил на эффективную работу партийный актив "Единой России"

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Утром передали более 300 килограммов гуманитарного груза для бойцов СВО и военнослужащих, потом приняли участие в «Эстафете добрых дел», затем прошли обучение в «Школе партийного актива».

Несмотря на плотный график работы, секретарь реготделения «Единой России», глава региона Дмитрий Азаров нашёл время, чтобы нацелить однопартийцев на эффективную работу и поздравить со значимой датой.

«Мы в ответе за родную землю и мы в ответе, конечно, в этом смысле и за всю страну. Потому что вся страна состоит из конкретного двора, улицы, посёлка, города, района – и никак иначе. И отвечая здесь, каждый на своём участке, мы все вместе отвечаем за нашу великую, прекрасную Родину», - добавил Дмитрий Азаров.

«Мы видим, с каким давлением сегодня сталкивается наше государство, политическая система страны. Как пытаются оболгать, очернить все, что происходит в стране, все, что происходило в нашей великой, временами трагической истории. И, конечно, партия здесь ни в коем случае не может оставаться в стороне. Партия здесь точно на передовой, на передовой информационной войны, которая развязана против нашего государства, нашего суверенитета, наших традиций, нашего желания жить по собственным законам – законам нашего общества и заветам наших предков. Растить детей в нормальном прогрессивном обществе», - отметил Дмитрий Азаров.



Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» подчеркнул, что партия отмечает свой день рождения не праздниками, не торжествами, а отмечает в едином ритме со всей страной, единым дыханием.

«Мы с вами вместе и сегодня делаем все для приближения дня победы, победы по всем фронтам», - напомнил он.



Дмитрий Азаров акцентировал внимание партийцев и депутатов в том числе, что необходимо максимально охватить своим вниманием, своей заботой семьи защитников Отечества - военнослужащих и мобилизованных.

«Вы знаете, наша партия первой включилась в работу по помощи фронту и бойцам. И, конечно, первой встала на защиту законных интересов семей военнослужащих. Очень надеюсь, что в рамках депутатских приёмов также будут определены задачи по помощи конкретной семье, конкретному человеку.



Дмитрий Азаров подчеркнул, что задача партийцев – взять на отработку самые сложные вопросы.



»Внимание и участие депутата – местного, регионального уровня, уровня Государственной Думы – должно быть акцентировано на сложных вопросах, где зачастую решение можно найти, только объединив усилия разных ветвей и уровней власти, разных уровней партийной структуры, добровольческих объединений и благотворителей. Коллеги, только так, сообща, мы найдём решение любой проблемы», - уверен секретарь реготделения.



Дмитрий Азаров подчеркнул, что в день рождения партии есть повод и поздравить друг друга, и, самое главное, вновь обсудить планы на завтра, на далёкое и близкое будущее, планы по напряжённой, результативной и благородной работе во имя малой и большой Родины, во имя каждого человека.

В финале мероприятия благодарственными письмами от лица Секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака были награждены представители бизнес-сообщества, общественных организаций, которые вместе с партийным активом оказывали помощь и поддержку жителям Донбасса, участвовали и продолжат участвовать в гуманитарной миссии партии, помогая комплектовать и доставлять гумпомощь в зону СВО.

Среди них - более 200 волонтеров и общественников, которым в день рождения партии были вручены партийный билеты во всех муниципальных и внутригородских районах Самарской области, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"