Дмитрий Азаров: лучше QR-коды, чем всеобщий карантин

145

Во вторник, 9 ноября, губернатор Дмитрий Азаров ответил на вопросы телезрителей в прямом эфире программы "Главная тема". Существенная часть вопросов была связана с QR-доступом в различные учреждения, торговые центры, театры, рестораны, фитнес-залы, пишет sova.info.

"В нынешних условиях это осознанная необходимость, – пояснил глава региона. - Мы должны создавать условия, при которых человек будет чувствовать себя безопасно, чтобы он не был источником распространения болезни. Как защититься? Готовых рецептов в мире нет. Главное – это, конечно, вакцинация".

Дмитрий Азаров выразил надежду, что идея необходимости защиты здоровья, своего, родных и близких, овладеет людьми.

"Но как проконтролировать, вакцинировался человек или нет? Вот как раз для этого в соответствие с современными технологиями и были придуманы QR-коды. Электронное свидетельство о том, что человек вакцинирован", - пояснил глава региона.

Губернатор еще раз подчеркнул: в нынешних условиях это крайне необходимо:

"Мы должны защищать жителей региона, препятствовать распространению инфекции, и должны создавать условия для вакцинации".

Он отметил: сегодня тем людям, которые вакцинированы, либо имеют справку, что они переболели в последние полгода либо актуальный ПЦР тест, доступно посещение культурных, спортивных организаций, походы в рестораны и торговые центры.

При этом остались отдельные ограничения по спортивным мероприятиям, культурно-зрелищным, там кроме QR-кода еще и действует правило 50 % заполняемости зала, и ряд других.

"Но QR-коды гораздо лучше, чем нерабочие дни, чем этот всеобщий карантин. И эта практика будет расширяться. Контроль будет совершенствоваться", - отметил губернатор.

Фото из открытых источников