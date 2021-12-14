Дмитрий Азаров: «Креативные индустрии - сектор перспективный, и мы будем заниматься его развитием»

132

Во вторник, 14 декабря, губернатор Дмитрий Азаров вместе с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым провел встречу с победителями первого конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. На встрече участники со всей Самарской области обсудили вопросы реализации проектов, получивших грантовую поддержку, и перспективы дальнейшего развития в регионе сферы креативных индустрий.

Президентский фонд культурных инициатив создан в мае 2021 года по Указу Президента РФ Владимира Путина с целью поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Уже в июне Фондом был объявлен первый конкурс на получение грантов для реализации инициатив по 8 направлениям: «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Место силы», «Великое русское слово», «Я горжусь», «История страны/Вехи», «Многонациональный народ». О старте приёма заявок было заявлено в Самаре во время фестиваля набережных «ВолгаФест-2021» на заседании комиссии Госсовета по направлению «Культура», которую по поручению Главы государства возглавляет Дмитрий Азаров.

Самарская область, где сформирован успешный опыт поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и общественных инициатив, активно включилась в подготовку по участию в конкурсе. Так, по поручения Губернатора Дмитрия Азарова в помощь авторам проектов оперативно был создан экспертный совет при региональном министерстве культуры. Опытные специалисты проводили анализ проектов, помогали подготовить заявочную документацию, консультировали по различным вопросам, министерство предоставляло заявителям рекомендательные письма.

«Конкурс Президентского фонда культурных инициатив — честная и конкурентная борьба, где все зависит только от самого проекта, качества его подготовки, соответствия критериям. К сожалению, бывали примеры, когда на конкурс подавалась хорошая идея, но заявка была недоработана. И в этом вопросе экспертный совет оказывал большую помощь и поддержку. Такой работы с экспертным советом на региональном уровне, как в Самарской области, я еще не встречал», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

В результате такой продуманной подготовительной работы Самарская область вошла в число лидеров по количестве победителей конкурса. Всего было подано 12 460 заявок из различных регионов страны. В том числе, 248 заявок поступило из Самарской области, из которых 33 в итоге стали победителями по всем 8 направлениям, получив гранты из средств федерального бюджета на общую сумму более 90 млн. рублей. «Это показатель качества командной работы. Далеко не везде региональные власти подобное внимание оказывают поддержке заявок. Такое внимание дорогого стоит», — подчеркнул директор Президентского фонда культурных инициатив.

«Спасибо за поддержку проектов Самарской области. Надеюсь, все они успешно состоятся на благо жителей региона, потому что в них есть креатив, идеи радости и счастья, возможность для самореализации», — отметил Глава региона.

Среди самарских победителей конкурса – музыкальный проект «Фестиваль САМ.ФЕСТ», который планируется провести в Самарской области в 2022 году с участием профессиональных и начинающих музыкантов-авторов со всей России. Проект «№1 Паблик-арт» объединит молодых художников и творческую молодежь из города Кинель и направлен на создание арт-квартала. Вошла в список победителей от Самарской области интерактивная выставка «Фронт. Тыл. Победа» паркового комплекса истории техники имени К.Г.Сахарова в Тольятти. Самарская молодежная общественная организация «Инклюзивный Ресурсный Центр» победила с проектом «Инклюзивные балы России», объединяющим людей с различными формами инвалидности и без неё. «В Самаре инклюзивные балы проводятся с 2014 года, они известны по всей стране. Благодаря победе в конкурсе будем свой проект тиражировать – такие балы пройдут в 7 регионах, — рассказал директор «Инклюзивного Ресурсного Центра» Алексей Транцев, — Было немного времени на подготовку заявки, но здесь огромную помощь оказал наш регион, в частности, министерство культуры, при котором был создан экспертный совет. У нас опыт участия в подобных конкурсах есть, но для тех, у кого его нет – это стало огромным подспорьем. Очень важно, что региональные власти поддерживают наши начинания и помогают их реализовать».

Как в дальнейшем успешно воплотить проекты в жизнь, Дмитрий Азаров и Роман Карманов обсудили на встрече с самарскими победителями конкурса, состоявшейся в креативном кластере «Дом 77» на улице Ленинградская в Самаре. «Для меня это первый опыт общения с победителями конкурса в таком формате. Важно лично, а не заочно или онлайн, пообщаться, задать вопросы и получить ответы. Победить в конкурсе – это одно, но надо еще и реализовать свой проект», — отметил Роман Карманов. «Победа – только начало, на вас большая ответственность за дальнейшую реализацию проектов», — добавил Глава региона.

На встрече обсуждались вопросы как совместной работы при реализации конкретных проектов и формирования новых заявок на получение грантов (1 ноября стартовал второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив), так и развития сферы креативной индустрии на территории Самарской области. Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе развивается ряд масштабных проектов в области культуры и творчества, успешно реализуется национальный проект «Культура».

«Конечно, в сфере развития креативных индустрий мы хотели бы занять лидирующие позиции. И мы стараемся создать для этого условия. Здесь, конечно, предстоит еще много работы, но за 3 года нам удалось, в том числе благодаря тому, что у людей появляются новые возможности самореализовываться в Самарской области, изменить миграционный баланс нашего региона. Это серьезный индикатор того, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Губернатор.

Самарская область – один из лидирующих регионов по динамике развития креативных индустрий. Объем данного вида предпринимательства в 2020 году достигал 4,3% ВРП (при среднем по стране – не более 2,5% в ВВП). В этом сегменте экономики работает 14,3 тысяч предприятий и организаций, на которых занято более 32 тысяч человек. С целью поддержки сферы по инициативе Дмитрия Азарова был разработан и в сентябре 2021 года принят региональный закон о развитии креативных индустрий в Самарской области. «Это дополнительные преференции для развития креативного кластера, который, в том числе, дает жителям региона возможности для того, чтобы самореализовываться, делать счастливым себя и других. Поэтому мы продолжим развивать сферу креативных индустрий, уделять этому самое большое внимание», — сказал Дмитрий Азаров.

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив отметил, что многие проекты, которые помогает реализовывать конкурс, направлены как раз на то, чтобы люди могли жить, работать и заниматься творчеством в родном городе. «Уверен, что все самарские победители конкурса реализуют свои инициативы, добьются предполагаемого эффекта и по итогам войдут в ТОП-100 лучших культурных практик», — отметил Роман Карманов.

Фото: правительство СО