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Дмитрий Азаров и Владимир Пястолов подписали соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и АО «ФПК»

16 ноября 2023 15:09
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Дмитрий Азаров договорился с руководством ФПК о модернизации железнодорожного вагонного депо в Самаре.

В среду, 15 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Владимир Пястолов рассмотрели вопросы развития пассажирских железнодорожных перевозок в регионе, в том числе туристических маршрутов, а также – модернизации инфраструктуры и обновления подвижного состава. Двусторонняя встреча состоялась на площадке проведения XVII международного форума «Транспорт России» в Москве. По итогам обсуждения между руководителем региона и главой компании было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Важность развития одного из самых популярных видов общественного железнодорожного транспорта подчеркнул во время пленарного заседания форума Председатель Правительства России Михаил Мишустин. «Его востребованность подтверждает количество людей, которые путешествуют поездом. За девять месяцев оно выросло на 4 %, достигло почти 900 миллионов человек, – отметил премьер-министр. – Продолжится создание магистральной инфраструктуры, обновление и ремонт путей, мостов, тоннелей, станций, вокзалов, внедрение новых цифровых технологий и повышение безопасности движения. В том числе на эти цели будет направлена инвестиционная программа компании «РЖД».

Поставленные задачи в Самарской области уже планомерно реализуются на протяжении последних лет благодаря налаженному тесному сотрудничеству Правительства региона с РЖД и дочерними организациями. «Работа с ФПК идет на постоянной основе. Совместно мы запускаем новые маршруты. На встрече мы договорились о том, что в следующем году фактически запустим новый – «Самара – Тольятти – Санкт-Петербург», – заявил губернатор Дмитрий Азаров. – Отдельно проговорили возможность модернизации депо, которая будет осуществляться в первую очередь в Самаре. Компания, высоко отзываясь о работе трудового коллектива, направит свои инвестиции, чтобы наше депо работало более успешно. Уже сейчас оно является одним из лидеров по комплектованию двухэтажных вагонов, по реновации вагонного парка».

Самарская область стала приоритетным регионом для вложения дополнительных инвестиций компании не случайно. За девять месяцев текущего года ФПК в сообщении с Самарской областью перевезено свыше 2,6 миллионов пассажиров. Особой популярностью пользуются туристический маршруты, например, «Яркие выходные», организаторами которого являются Куйбышевский филиал АО «ФПК», Куйбышевская железная дорога и региональные туроператоры. Также пользуется спросом межрегиональный туристско-образовательный проект для школьников «Вагон знаний». Отдельного внимания заслуживает проект «Поезд здоровья «Вместе против диабета». Он был запущен в рамках Всероссийской информационно-просветительской акции, организованной ОАО «РЖД» при поддержке Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства здравоохранения России.

«Самарская область является центром притяжения: жители страны проявляют большой интерес. Об этом говорит большой и стабильный пассажиропоток. Кроме того, сформированы до 20 туристических маршрутов из Самары с выездом в другие города с организацией интересной и насыщенной программы, – подчеркнул директор АО «ФПК» Владимир Пястолов. – Поэтому мы оперативно реагируем на все предложения и потребности, обеспечиваем решение задач, которые ставятся Правительством России, руководством Самарской области и лично губернатором».

Дмитрий Азаров добавил, что к совместной реализации намечено множество планов. Во время встречи губернатор предложил руководителю ФПК брендировать вагоны поездов в соответствии с тематикой международной выставки «Россия», где Самарская область представляет свои достижения во всех отраслях экономики и социального развития.

«Предложили вместе с компанией отработать вариант брендирования вагонов, которые идут в Москву из Самары с учетом важнейшего события – выставки «Россия». Я предложил, чтобы те объекты, проекты, которые мы представляем на нашем стенде, были уже представлены и в самих вагонах поездов. Компания поддержала нашу инициативу. Уверен, мы вместе ее реализуем, как и другие проекты по тематическому оформлению вагонов», – отметил руководитель области.

Напомним, в этом году был запущен «Грушинский экспресс», который доставлял любителей бардовской песни на поляну «Мастрюки», где прошел 50-й Грушинский фестиваль, известный на весь мир. Туристический поезд стал концертной площадкой и обеспечил полное погружение в эстетику главного бардовского фестиваля страны. Для пассажиров выступление артистов началось уже в пути следования.

Помимо прочего, Дмитрий Азаров сообщил еще об одной достигнутой в ходе встречи договоренности. «Мы договорились о дополнительных специальных поездах на выставку «Россия». Мы сегодня вместе с министерством образования и науки Самарской области проводим конкурсы среди школьников и лучшие из лучших поедут на выставку», – заявил Дмитрий Азаров. Он нацелил юных жителей региона на победы в конкурсах, фестивалях, на достижение результатов в учебе: «Ребята, дерзайте, хорошо учитесь, получайте отличные отметки и на специальных поездах отправитесь в Москву на выставку «Россия».

Результатом выстроенных партнерский отношений на протяжении многих лет стало подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и АО «ФПК». Подписи в документе поставили Дмитрий Азаров и Владимир Пястолов. Благодаря этому продолжится обеспечение устойчивой и безопасной работы пассажирского железнодорожного транспорта, развитие туристического потенциала региона, а также реализация других масштабных проектов.

«Много идей, много проектов, у нас намечены большие серьезные совместные планы. Конечно, соглашение оформляет существующие партнерские отношения. Мы сначала выстроили отношения, а потом их оформили», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: Дмитрий Азаров Москва

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