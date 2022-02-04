Дмитрий Азаров и Посол Италии в России Джорджо Стараче обсудили расширение гуманитарного и экономического сотрудничества между регионами

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В пятницу, 4 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской республики в РФ Джорджо Стараче, который в составе делегации прибыл в Самару для обсуждения перспективных направлений развития сотрудничества между Самарской областью и Итальянской Республикой в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

«Хочу вас поприветствовать на Самарской земле. Особенно важно и ценно, что вы вместе с командой нашли возможность побывать в нашем регионе в это непростое время, - обратился Дмитрий Азаров к Чрезвычайному и Полномочному Послу Итальянской республики.

Прежде всего губернатор поздравил Джорджо Стараче с назначением на пост Посла Италии в России и пожелал плодотворной работы, отметив также, что Италия является давним партнером России в целом, и в частности, Самарской области, развивая партнерство в гуманитарной и экономической сферах.

Первое упоминание о столице региона, дошедшее до наших дней, сохранилось именно благодаря итальянцам Франциско и Доминико Пицигани, которые отметили поселение Самар на компасной карте водных путей.

На сегодняшний день Италия занимает 15 место среди 136 стран-партнеров нашего региона с объемом внешнеторгового оборота за 11 мес. 2021 года – 152,6 млн. долларов США.

«Рад, что проекты, которые стартовали десятки лет назад, и сегодня связывают наши страны. Это такие компании как наш автогигант «АВТОВАЗ», шоколадная фабрика, которые создали очень серьёзную экономическую основу для совместной деятельности», - подчеркнул губернатор.

Такое сотрудничество развивается сегодня во многом благодаря предпринимателям. Сегодня в 3 городских округах – Самаре, Тольятти и Октябрьске - успешно функционируют 7 предприятий с итальянским участием. Отдельно Глава региона отметил вклад Почётного гражданина Сызрани и Октябрьска Джорджио Вердучи, чья деятельность является примером успешного ведения бизнеса в Самарской области.

Итальянские предприниматели не только ведут бизнес на Самарской земле, но и активно участвуют в социально значимых проектах, вносят свой вклад в гуманитарные программы, включая проекты по переходу на зеленые технологии, безотходное производство и в целом поддерживают мировую экологическую повестку.

Губернатор сообщил Джорджо Стараче, что этой теме была посвящена большая часть доклада о достижениях Самарской областью целей устойчивого развития ООН, который он представил в конце прошлого года на площадке отделения Организации Объединенных Наций в Женеве.

Сегодня в регионе ведется системная работа по улучшению инвестиционного и бизнес-климата на территории региона. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата России Самарская область вошла в десятку лучших, поднявшись за 3 года с 65 позиции и заняв 8 место. Рост инвестиций в экономику региона по сравнению с прошлым годом составил более 30%. К «допандемийному» 2019 году прирост составил более 16%.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что у сотрудничества между Италией и Самарской областью колоссальный неисчерпанный потенциал. Сегодня в планах у региона запуск ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-3» на территории ОЭЗ «Тольятти», реализация проекта строительства предприятия по производству карбамида ПАО «КуйбышевАзот» совместно с итальянской Maire Tecnimont S.p.A.

«Конечно, этим проектам мы будем уделять повышенное внимание, создадим все условия для их успешной реализации. Считаю, что такие проекты и опыт многолетнего сотрудничества может быть успешным сигналом для итальянских предпринимателей в целом о привлекательности ведения бизнеса в Самарской области», - выразил уверенность Глава Самарской области.

Кроме того, совместно с представителями компании «PriceWaterhouseCoopers» региональное правительство провели исследование перспективных инвестиционных ниш Самарской области, которые могут заинтересовать итальянские компании.

«Италия находится среди основных торговых партнеров в Самарской области с отличным уровнем двустороннего сотрудничества, - отметил Джорджио Стараче. - Я твердо уверен, что экономические и культурные связи между Италией и Россией не могут ограничиваться сотрудничеством только с Москвой и Санкт-Петербургом. Крайне необходимо знакомиться с регионами, особенно такими богатыми историей, культурой и потенциалом экономического развития, развития бизнеса. Самарская область, которая находится среди основных и динамичных промышленных и торговых центров России, представляет одну из целей наибольшего интереса для итальянских компаний благодаря богатству сырьевыми природными материалами, многочисленными формами производственной деятельности, наличию развитого финансового сектора, сильных процессов цифровизации, разнообразию предложений в туристической и культурной сфере и наличию таких крупных транспортных развязок – хабов – для внутренних и международных перевозок».

В ходе своего визита делегация Итальянской Республики уже побывала на АО «КуйбышевАзот», в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», на площадке регионального центра «Мой бизнес», где гостям презентовали инвестиционный потенциал губернии, рассказали о действующих налоговых режимах для частных компаний и инвестиционных площадках: индустриальных парках, особой экономической зоне «Тольятти», ТОР в Тольятти и Чапаевске.

Лидирующие позиции Самарской области, в частности, диверсифицированная экономика, а также наличие более 600 крупных и средних промышленных предприятий предоставляют возможность встраивания в существующие кооперационные цепочки. Инвесторы выбирают Самарский регион по многим причинам, среди которых доступная и развитая инфраструктура инвестиционных площадок, квалифицированные кадры, оптимальные логистические маршруты.

«Особая экономическая зона «Тольятти», технопарк - это точки успешного входа не только в экономику Самарской области, но и в экономику России. Хочу пригласить итальянских бизнесменов для совместного ведения бизнеса на территории нашего региона», - обратился Губернатор.

В планах у делегации также посещение первого в мире филиала Третьяковской галереи, который скоро откроется в Самаре. Дмитрий Азаров напомнил о том, что в период с 2021 по 2022 годы Россия и Италия проводят перекрестный Год музеев, и уже в скором времени здесь можно будет выставлять работы итальянских художников в рамках культурного обмена между регионами двух стран.

«Третьяковская галерея в областной столице сможет принимать и выставки, и музейные экспонаты. И мы рассчитываем на обмен между музейными фондами Италии и Самарской области», – добавил Глава региона.

Господин посол поддержал предложение, выразив готовность оказание содействия в выстраивании отношений с регионами Италии.

Еще одно перспективное направление сотрудничества Итальянской Республики и Самарской области – туризм. Глава региона отметил, что богатейшее культурное наследие Италии традиционно вызывает большой интерес у туристов из Самарского края, но также «мы будем рады гостям из Италии в наше регион».

«За последние два года у нас туристический поток увеличился более чем на 60%. Да, в основном это внутренний туризм, но очень надеюсь, что после окончания пандемии Самарская область будет принимать гостей со всех стран мира, как мы это делали, принимая Чемпионат мира по футболу в 2018 году», - напомнил Дмитрий Азаров, пригласив Джорджо Стараче и членов делегации побывать в регионе в летний период, когда можно в полной мере насладиться красотами и самарской природы, и прекрасной реки Волги.

С идеей проведения летом итальянского фестиваля в Самаре выступила руководитель московского представительства Национального агентства по туризму Италии (ENIT) Ирина Петренко.

«Мы планируем провести летом в Самаре итальянский фестиваль. Для Италии туризм – очень важная составляющая. Италия умеет и любит дарить праздник людям. Нам бы хотелось привезти такой праздник сюда. Я благодарю Почетного консула Джангуидо Бреддо за поддержку, которую он нам оказывает. Надеюсь, он поможет нам реализовать этот проект. Рассчитываем и на вашу поддержку», - обратилась к Губернатору Ирина Петренко.

«Благодаря Господину Бреддо итальянский фестиваль присутствует в Самарской области постоянно. Но конечно нужно провести это мероприятие масштабно, готов всемерно этому содействовать», - поддержал идею Глава Самарской области.

Советник Президента Итало-Российской Торговой Палаты по связям с общественностью Стефано Маджи обратил внимание на необходимость расширения двустороннего сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса.

«Мы хотим, чтобы устанавливались более тесные контакты между предпринимателями регионов Италии и Самарской области. Мы постараемся в ближайшие недели организовать онлайн-встречи с бизнесом, которому было бы интересно работать на территории вашего региона», – отметил он.

«Такие встречи позволят вызвать интерес у итальянских предпринимателей, которые приедут в наш регион в рамках делового визита», – уверен Дмитрий Азаров.

В завершение встречи Дмитрий Азаров выразил уверенность, что этот визит значительно укрепит сотрудничество по самым разным направлениям. «Рад принимать вас, Господин посол, на регулярной основе, чтобы вы в полной мере могли познакомиться с красотами нашего региона».

Фото: СОВА