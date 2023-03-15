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Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре

15 марта 2023 17:12
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Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

В среду, 15 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Самары Еленой Лапушкиной. Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

На встрече обсуждались актуальные вопросы развития городского хозяйства. Напомним, в конце прошлого года Елена Лапушкина была повторно избрана на должность главы городского округа, ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты городской Думы.

Как подчеркнул глава региона, при вступлении в должность он обозначил главе города приоритетные направления работы, на которых должна сосредоточиться администрация. «Они основываются на запросе, который есть в городском сообществе, который хорошо известен и мне, и вам. Две линии работы, где требуются сегодня наибольшие усилия, исходя из запроса горожан, – это общественный транспорт и приведение в порядок исторической части города, - отметил губернатор. -   Понятно, что для решения существующих проблем предстоит многое сделать. Сегодня обсудим, что запланировано, по каким направлениям ведется работа, какие программы реализуются в этих сферах.  Также обсудим текущие вопросы, которые всегда есть в большом городском хозяйстве».

Елена Лапушкина отметила, что улучшение качества работы городского общественного транспорта – одна из основных задач мэрии в настоящее время. Ежедневно на линию выходит свыше 1000 единиц подвижного состава, а ежегодный пассажиропоток составляет более 160 млн пассажиров.

Работа в этой сфере ведется по нескольким направлениям. Прежде всего, это постепенное обновление подвижного состава. Дополнительно к имеющемуся общественному транспорту были закуплены 12 трамвайных вагонов, которые прибудут в Самару до 1 июля 2023 года и будут работать на самых напряженных маршрутах. В 1 полугодии 2023 года мэрия планирует закупить не менее 50 новых автобусов в лизинг. Также проработан вопрос обновления имеющихся трамвайных вагонов. «Стоимость модернизации в 2,5 раза ниже, чем закупка нового вагона. В результате модернизации вагон получит новый корпус и будет соответствовать всем современным требованиям комфорта и безопасности», – сообщила Елена Лапушкина. Также благодаря поддержке из областного бюджета будет реализована  программа обновления и ремонта трамвайных путей.

Как отметила глава города, ситуацию с нехваткой кадров в сфере общественных перевозок удалось заметно улучшить благодаря решениям, которые были приняты в 2022 году губернатором Дмитрием Азаровым. Тогда глава региона инициировал выделение дополнительного финансирования отрасли общественного транспорта Самары и ввод новых мер поддержки работников сферы. «Приняты меры по увеличению заработной платы водителей и кондукторов в транспортных предприятиях. Это позволило остановить отток кадров», – подчеркнула Елена Лапушкина.

Началась подготовка к новому сезону дачных автобусных перевозок. В этом году они стартуют на две недели раньше обычного срока - автобусы по садово-дачным маршрутам будут запущены на линию с 15 апреля.  Как сообщила глава города, стоимость проезда сохраняется на уровне 2020 года.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Акценты В центре внимания

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