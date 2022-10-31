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Дмитрий Азаров и Андрей Турчак обсудили создание цифровой платформы «Народная программа» в Самарской области

31 октября 2022 18:32
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Суть программы состоит в том, чтобы сделать более прозрачной и наглядной работу депутатов по защите интересов жителей.

В понедельник, 31 октября, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве. В ходе командировки глава региона, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» встретился с Секретарем Генерального совета партии Андреем Турчаком. Дмитрий Азаров представил ему уникальную информационную систему «Народная программа», которая была разработана в Самарской области.

Суть программы состоит в том, чтобы объединить на одном ресурсе всю информацию о том, что делается и уже сделано в регионе на той или иной территории, а также сделать более прозрачной и наглядной работу депутатов по защите интересов жителей.

С помощью цифровой системы каждый житель региона сможет посмотреть, какие позитивные перемены произошли в конкретном городе или районе, и даже по конкретному адресу, какие государственные, региональные или муниципальные программы и проекты были реализованы или реализуются в настоящий момент. Кроме того, через систему «Народная программа» житель сможет направить свое обращение тому или иному депутату и затем отслеживать его исполнение.

Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность диалога с людьми, непосредственного и активного участия жителей в развитии своего родного региона, района, города, села. Напомним, именно Глава региона ранее выступал с инициативой о подготовке Народной программы партии в Самарской области. В основе документа - принцип человекоцентричности, ориентация на запросы жителей губернии.

Контроль за реализацией программы будет осуществляться Региональным отделением партии и депутатами Самарской Губернской Думы. Программа успешно прошла тестирование, а в ходе встречи – получила поддержку  Секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака.

«Помимо контроля и оценки качества уже исполненных проектов, избиратель может связаться с ответственным депутатом на любом этапе реализации того или иного объекта. И, при необходимости, повлиять на то, как и что будет построено или отремонтировано. Сделать это просто и удобно. Система вообще очень удобная с пользовательской точки зрения. Будем рекомендовать ее к использованию и в других реготделениях «Единой России», - отметил Андрей Турчак.

Презентация и запуск «Народной программы» в регионе состоится в ближайшее время, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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