Дмитрий Азаров дал старт строительству комплекса ветроэлектростанций в Красноармейском районе

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Сегодня, 13 сентября, Губернатор Дмитрий Азаров совместно с генеральным директором УК «Ветроэнергетика» Александром Чуваевым дал старт строительству комплекса ветроэлектростанций в Красноармейском районе Самарской области. Суммарная мощность установок по производству экологически чистой энергии составит 236,6 МВт.

Масштабный инвестиционный проект по строительству в Самарской области ветроэлектростанций реализует Фонд развития ветроэнергетики, учрежденный совместно ПАО «Фортум» и АО «РОСНАНО». Управление Фондом осуществляет ООО «Управляющая компания «Ветроэнергетика», принадлежащая партнерам в равных долях. На территории Красноармейского района (рядом с сельскими поселениями Криволучье-Ивановка и Гражданский в 70 км от Самары) будет построено 3 электростанции – всего 52 ветроэнергетические установки. Высота каждой установки составит 150 метров с учетом лопастей. Все оборудование спроектировано с учетом климатических условий региона. К строительству ветроэлектростанций привлекут 600 человек, будет использовано 210 км силовых кабелей и построено 38 км внутриплощадочных дорог. Суммарная мощность комплекса составит 236,6 МВт. Такой объем, к примеру, позволяет обеспечивать электроснабжением 50 тысяч частных домов. Вырабатываемая электроэнергия будет передаваться в объединенную систему магистральных электрических сетей. Планируется, что ветростанции начнут поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок с 1 декабря 2022 года.

— Это очень масштабный, высокотехнологичный и инновационный проект, направленный в будущее. Знаковый для нашего региона на десятилетия вперед. Он имеет экономическое и энергетическое значение для Самарской области, где мы каждый год создаем новые рабочие места, внедряя новые высокотехнологичные производства. И этот проект направлен не в завтрашний, а в послезавтрашний день. А реализуем мы его уже сегодня. Проект запущен в кратчайшие сроки, мы вышли к старту строительства по намеченному графику. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проекта – региональное министерство экономического развития и инвестиций, лично министра Дмитрия Юрьевича Богданова, муниципальные власти, и, конечно, всех наших партнеров», — сказал Губернатор Дмитрий Азаров.

Проект реализуется благодаря соглашению, подписанного Дмитрием Азаровым с Фондом развития ветроэнергетики на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года. И уже в сентябре удалось начать строительство ветроэлектростанций. Это стало возможным за счет поддержки инвестора со стороны Правительства Самарской области.

— Большая подготовительная работа была проведена в сжатые сроки. Мы получили исчерпывающую поддержку от Правительства Самарской области и лично Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Если регион поддерживает инвестора, то инвестор выполняет все свои обязательства. Самарская область – яркий пример того, как регион успешно привлекает инвесторов – как российских, так и иностранных. Уверен, мы будем дальше вместе двигаться вперед», — отметил генеральный директор УК «Ветроэнергетика», гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев.

Самарская область находится в числе передовых регионов, переходящих к альтернативным источникам энергии опережающими темпами. Так в 2019 году вблизи Новокуйбышевска была запущена солнечная электростанция мощностью 75 МВт. Она стала самой крупной в Приволжском федеральном округе и одной из крупнейших солнечных электростанций в РФ. Реализация проекта по строительству комплекса ветроэлектростанций также отвечает задаче по внедрению экологически чистых технологий в сфере энергетики. Представители Фонда развития ветроэнергетики заверяют, что в непосредственной близости от электростанций можно будет продолжать полноценную сельскохозяйственную деятельность.

— Наш регион имеет высокую плотность населения и антропогенную нагрузку. Мы нуждаемся во внедрении «зеленых» технологий, «зеленая» энергетика – наше будущее. Крайне важно, что проект, набирая обороты, будет давать «зеленую» энергию для нашей родной земли. Мы делаем шаг для улучшения экологической ситуации в регионе. Это важно лично для меня, и я уверен, для большинства жителей Самарской области. Это важно для тех, кто связывает свою судьбу с нашим родным регионом», — отметил Губернатор.

Сегодня помимо старта строительства комплекса ветроэлектростанций в Красноармейском районе также состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики. Первое — между ПАО «Фортум» и АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара», второе — ПАО «Фортум» и ПАО «Сбербанк». Стороны намерены использовать «зеленую» энергию, производимую ПАО «Фортум», для энергоснабжения производственных мощностей «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» и объектов «Сбербанка» в Самарской области. Использование в производственных процессах электроэнергии от чистых и возобновляемых источников позволит снизить углеродный след – уменьшить выброс парниковых газов, влияющих на экологическую ситуацию и изменение климата. Стороны также изучат возможность реализации других совместных проектов, направленных на снижение углеродного следа, в том числе через механизм «зелёных» сертификатов.

«Компания «Электрощит Самара» является одним из лидеров в России по поставкам оборудования для сферы ВИЭ. Предприятие имеет большой опыт успешных поставок продукции как для солнечных электростанций, так и для ветроэнергетических установок. Строительство ветроэнергетического кластера в Самарской области – крупный перспективный проект, который позволит существенным образом укрепить потенциал российской возобновляемой энергетики и повысить энергетическую устойчивость экономики Самарской области. От лица компании «Электрощит Самара» мы выражаем благодарность нашему партнеру – энергокомпании ПАО «Фортум» – за оказанное доверие. Поддержка со стороны властей Самарской области в лице Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова имеет большое значение для успешной реализации проекта», — подчеркнул генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин.

— «Сбер» придерживается в своей работе ESG-принципов и особое внимание уделяет экологии. «Зеленая» энергетика – это не просто актуальное явление, это возможность помочь природе, развивая при этом экономику. Реализуя сегодня проекты по альтернативной энергетике, мы делаем значимый вклад в будущее. Уверен, что, подписывая соглашение с нашими партнерами из ПАО «Фортум», мы делаем большой шаг в развитие возобновляемых источников энергии», — сказал Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка.

Строительство ветроэлектростанции в Красноармейском районе — очередной масштабный инвестиционный проект, реализуемый в Самарской области. Так на прошлой неделе в индустриальном парке «Преображенка» был открыт логистический центр Почты России и группы ВТБ (1,5 млрд рублей инвестиций, 650 новых рабочих мест). В августе в индустриальном парке «Чапаевск» PNK group начал строительство логистического хаба для маркетплейса Ozon (более 4 млрд рублей инвестиций, около 6 тысяч новых рабочих мест). Это подтверждает высокий уровень доверия к Самарской области со стороны инвесторов и отражает эффективность работы Правительства региона по повышению инвестиционной привлекательности. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Самарская область под руководством Дмитрия Азарова за 4 года поднялась с 65 места на 8, показывая одну из лучших динамик среди всех регионов страны.

Фото: пресс-служба облправительства