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Дмитрий Азаров: "Будут отработаны все вопросы, заданные на прямую линию жителями Самарской области"

14 декабря 2023 20:31
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Дмитрий Азаров прокомментировал итоги общения Президента Владимира Путина с гражданами РФ.

Дмитрий Азаров прокомментировал итоги общения Президента Владимира Путина с гражданами РФ на прямой линии и итоговой пресс-конференции, которые проходили сегодня в Москве.

"Внимательно смотрел прямую линию с нашим национальным лидером, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Самое важное, с чего, собственно, начал Президент - это укрепление суверенитета страны. "Существование нашей страны без суверенитета невозможно, ее просто не будет", - сказал Президент. Полностью согласен с главой государства. И Самарская область, как опорный регион страны, вносит свой вклад в укрепление суверенитета, скорейшее приближение победы. По традиции в ходе прямой линии Владимир Владимирович ответил на все вопросы, которые волнуют людей, - и глобальные, и частного характера. Наш президент глубоко понимает чаяния россиян, их тревоги. Все граждане нашей страны, чьи вопросы были заданы, получили исчерпывающие ответы, а поддержка там, где она требуется, будет оказана.

Прозвучали и вопросы, которые касаются Самарской области. Мы уже взяли их в отработку. Уже переговорил с мамой военнослужащей, обсудили, какая помощь нужна от региона. Договорились об организации дополнительных медицинских обследований и санаторного лечения, а также по ряду других вопросов. Прозвучал вопрос про вакцину – поставки нам в регион, как и сказал Президент, в ближайшее время будут возобновлены. Кроме того, у нас есть небольшой запас вакцины, выясняем контактные данные заявительницы. Взяли в работу и другие вопросы, которые так или иначе появились в ходе прямой линии: решим вопрос с Почтой России по открытию отделения в селе Печерском, направим заявку в федеральное Правительство по вопросу берегоукрепления в Ставропольском районе.

Также в ближайшее время нам будут переданы все вопросы, заданные на прямую линию жителями Самарской области. Они будут отработаны, вне всякого сомнения. Постараемся, чтобы это произошло в кратчайшие сроки. Спасибо землякам за активность", - отметил Дмитрий Азаров.

Источник:  СОВА

 

Фото: предоставлено департаментом информационной политики Самарской области

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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