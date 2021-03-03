Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева

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Заседание городской думы, на котором обсуждали вопрос снятия полномочий, Сергей Анташев проигнорировал.

Заявление с формулировкой "по собственному желанию" Сергей Анташев написал 17 февраля. Жители города неоднократно высказывали нарекания в адрес мэра. Областные власти также отмечали неудовлетворительные результаты реализации национальных проектов, строительства и ремонта дорог, в прошлом году в Тольятти фактически сорвали план по обеспечению жильем детей-сирот.



Депутаты согласились с решением Анташева уйти с поста: 33 голоса "за", один воздержался.



Сейчас исполняющим обязанности главы города назначен Игорь Ладыка, ранее занимавший пост первого вице-мэра, пишет Сова.инфо.