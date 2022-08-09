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Депутат Госдумы предложил создать объединение суверенных государств по образу СССР

9 августа 2022 09:11
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Депутат Госдумы предложил создать объединение суверенных государств по образу СССР

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР, чтобы противостоять агрессии и экспансии со стороны Запада. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказал Шеремет, существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении «поработить и колонизировать весь мир».

«Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии», — отметил депутат.

Прообразом новой конфедерации может стать СССР, а создание подобного союза независимых государств позволило бы странам укрепить свой суверенитет, считает он.

По его мнению, новый блок по своим границам может превзойти границы Советского Союза.

При этом он подчеркнул, что у России есть все возможности и потенциал, чтобы обеспечить новому союзу безопасность.

Он добавил, что в таком союзе каждая из страна обладала бы равноправными правами и уважала суверенитет и культуру друг друга.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что странам на постсоветском пространстве следует сближаться с Союзным государством Белоруссии и России, если они хотят сохранить свой суверенитет, пишет Газета.

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