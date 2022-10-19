Депутат Госдумы Морозов заявил, что предпосылок для ограничения выезда из России нет

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Предпосылок к ограничению выезда из РФ на фоне введения военного положения в четырех регионах нет, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.

"Ограничения на въезд и выезд возможны в случае специальных решений на этот счет. Сегодня никаких предпосылок к этому нет. Если не считать, что есть ограничения со стороны недружественных стран. Равно как не вижу предпосылок для иных ограничений для граждан", - сказал Морозов.

По словам парламентария, ограничения касаются только регионов, в которых введено военное положение, в остальных случаях ограничения, связанные с безопасностью граждан, могут вводится местными властями.

"Ограничения есть только на территориях, где оно (военное положение - ред.) объявлено. Во всех остальных регионах страны местные власти могут вводить своими решениями ограничения, связанные с безопасностью граждан и важных объектов. Но это не касается въезда и выезда из страны", - отметил Морозов.

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев