Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего в регионе насчитывается более 150 добровольных пожарных команд и более 300 добровольных пожарных дружин.
В регионе добровольцы помогают спасателям бороться с пожарами
Самым большим риском китайской валюты эксперт назвал геополитический риск, который связан с обстановкой вокруг Тайваня.
Эксперт: юань остается единственной валютой, которая может заменить евро и доллар
По словам парламентария, ограничения касаются только регионов, в которых введено военное положение.
Депутат Госдумы Морозов заявил, что предпосылок для ограничения выезда из России нет
Из-за роста стоимости продуктов.
Сеть «Вкусно — и точка» поднимет цены на бургеры с 20 октября
Ранее 19 октября Путин подписал указ, согласно которому на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение.
В восьми регионах РФ введен «средний уровень реагирования»
Более 700 тысяч человек — старше 90.
В России проживает 37 тысяч людей старше 100 лет
Пожар начался, когда рабочие, ремонтирующие крыши мечети, вели работы с применением искрообразующеих инструментов.
Купол Большой мечети Исламского центра Джакарты рухнул во время пожара
В этом году Самарскую область представляет проект «#киберусь» (номер для голосования – «12»).
Голосование за лучшее граффити фестиваля ПФО «ФормART» продлится до 23 октября
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.7
-0.06
EUR 60.53
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Депутат Госдумы Морозов заявил, что предпосылок для ограничения выезда из России нет

19 октября 2022 23:20
105
По словам парламентария, ограничения касаются только регионов, в которых введено военное положение.

Предпосылок к ограничению выезда из РФ на фоне введения военного положения в четырех регионах нет, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.

"Ограничения на въезд и выезд возможны в случае специальных решений на этот счет. Сегодня никаких предпосылок к этому нет. Если не считать, что есть ограничения со стороны недружественных стран. Равно как не вижу предпосылок для иных ограничений для граждан", - сказал Морозов.

По словам парламентария, ограничения касаются только регионов, в которых введено военное положение, в остальных случаях ограничения, связанные с безопасностью граждан, могут вводится местными властями.

"Ограничения есть только на территориях, где оно (военное положение - ред.) объявлено. Во всех остальных регионах страны местные власти могут вводить своими решениями ограничения, связанные с безопасностью граждан и важных объектов. Но это не касается въезда и выезда из страны", - отметил Морозов.

 

Фото:    РИА Новости / Алексей Майшев

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор совместно с наставляемыми управленцами обсудили планы дальнейшей совместной работы и договорились о программе совместных действий.
19 октября 2022  20:16
Дмитрий Азаров победителям конкурса управленцев «Лидеры России»: «Президент для всех нас является примером»
212
Глава региона оценил производственные мощности и степень загрузки предприятия, осмотрел производственные и сборочные цеха, пообщался с сотрудниками завода.
19 октября 2022  19:14
Дмитрий Азаров обсудил с руководством АО «Авиаагрегат» перспективы развития предприятия оборонно-промышленного комплекса региона
296
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер прокомментировал встречу Владимира Путина и Дмитрия Азарова
19 октября 2022  12:43
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер прокомментировал встречу Владимира Путина и Дмитрия Азарова
269
В Самарской области появятся три новые госнаграды
19 октября 2022  11:43
В Самарской области появятся три новые госнаграды
333
21 октября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
19 октября 2022  10:38
21 октября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
275
Весь список