Я нашел ошибку
Главные новости:
Голосование проходило в пятницу на внеочередном съезде партии.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий единогласным решением избран главой ЛДПР
Центры организуют занятия, направленные на максимально долгое сохранение основных когнитивных функций и способности к самообслуживанию у лиц старше 65 лет.
В рнгионе открываются новые центры дневного пребывания для пожилых и граждан с ментальными нарушениями
Библиотеки Самарской области (а их всего их на губернии – 735) подготовили программу мероприятий и приглашают читателей принять участие в акции.
Акция «Библионочь-2022» пройдет в Самарской области
Согласно легенде, в результате короткого замыкания электрического прибора в зале заседаний на 6-м этаже произошло возгорание с последующим развитием пожара.
В здании Шестого кассационного суда проведены пожарно-тактические учения
В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов.
В СКК "Дворец спорта" стартовал чемпионат России по керлингу на колясках среди смешанных команд
Работы будут проводиться в конце мая – начале июня 2022 года. 
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения
В Самаре за сутки заболели 42 человека.
Где в регионе выявили новые случаи коронавирусной инфекции
Игра прошла в занимательной форме в виде путешествия по различным станциям, на которых ребят ждали новые задачи, связанные с дорожным движением.
Сызранская Госавтоинспекция провела с первоклассниками акцию "Юный велосипедист"
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.05
5.75
EUR 64.44
6.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится концерт «Очаг мой, Дагестан»
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий единогласным решением избран главой ЛДПР

27 мая 2022 16:27
50
Голосование проходило в пятницу на внеочередном съезде партии.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий единогласным решением избран главой ЛДПР. Голосование проходило в пятницу на внеочередном съезде партии. Об этом стало известно в пятницу, 27 мая, пишут "Известия".

«Леонид Слуцкий единогласно 86-0 избран новым председателем ЛДПР», — сообщает партия в своем Telegram-канале.

18 мая он был избран новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. До этого Слуцкий был временно исполняющий обязанности руководителя партии.

В тот же день он прокомментировал свое избрание на пост. Политик выразил благодарность членам фракции ЛДПР, профессиональным политикам, людям, к которым относится с глубочайшим уважением, за то, что они приняли сегодня единогласное решение об избрании его лидером фракции.

17 мая Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ушел из жизни 6 апреля.

 

Фото:   Михаил Терещенко/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022»
27 мая 2022  14:00
В Самаре состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022»
192
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
27 мая 2022  12:11
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
203
Губернатор Дмитрий Азаров доставил гуманитарный груз из Самары в Донецкую Народную Республику
27 мая 2022  11:32
Губернатор Дмитрий Азаров доставил гуманитарный груз из Самары в Донецкую Народную Республику
679
На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна
26 мая 2022  10:33
На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна
489
Социальная поддержка граждан и рост их благосостояния – ключевые задачи Правительства Самарской области.
25 мая 2022  22:28
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин
793
Весь список