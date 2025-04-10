Делегация Самарской области приняла участие в заседании Комиссии при Совете ректоров вузов и директоров ссузов ПФО

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10 апреля 2025 года в Чебоксарах на базе Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова под председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева состоялось совместное заседание Комиссии при Совете ректоров вузов округа по молодежной политике, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и Совета директоров профессиональных образовательных организаций.

В заседании приняли участие члены окружной Комиссии при Совете ректоров вузов по молодёжной политике, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и члены Совета директоров организаций среднего профессионального образования, руководители региональных органов по делам молодежи.

Самарскую область представила делегация, в которую вошли: министр молодежной политики региона Наталья Рогова; проректор по молодежной политике, воспитательной работе и фандрайзингу Тольяттинского государственного университета, заместитель председателя комиссии Совета ректоров вузов Самарской области по воспитательной работе Елена Щелокова; директор государственного бюджетного профессионального образования Самарского социально-педагогического колледжа Владимир Черноиванов; директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова.

Участники совещания обсудили лучшие практики патриотического воспитания студентов, укрепления взаимодействия между духовенством и образовательными учреждениями, формирования у молодежи исторической памяти и духовно-нравственных ценностей, а также развития массового студенческого спорта в Приволжском федеральном округе.

С приветственным словом от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился заместитель полпреда Олег Машковцев: «Сегодня мы с коллегами из регионов Приволжья обсудили много тем, связанных с воспитательной работой молодежи – от развития массового спорта в образовательных организациях до разработки современных методов патриотического воспитания, особое внимание уделили задачам, которые нам нужно поставить перед студенческим сообществом. Решение этих вопросов должно помочь найти свое место каждому студенту, чтобы строить свое будущее и быть успешным в дальнейшей трудовой деятельности».

В ходе заседания председатели комиссий по молодежной политике, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи при региональных советах ректоров вузов поделились лучшими практиками организации волонтёрского движения в системе высшего образования, организации массовых просветительских мероприятий в рамках проектов Российского общества «Знание», рассказали об участии вузов и ссузов в реализации нового национального проекта «Молодежь и дети».

Было отмечено, что в Самарской области государственная молодежная политика реализуется в едином векторе с федеральными задачами и повесткой, сохраняя при этом региональные традиции и уникальность. Ряд комплексных мероприятий проходит во взаимодействии с советами ректоров вузов и директоров профессиональных образовательных организаций.

Благодаря комплексному взаимодействию на базе высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций в регионе развиваются основные молодежные объединения. Открыты штабы Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», первичные организации регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», ведется активная работа по поддержке движения студенческих трудовых отрядов, развивается деятельность военно-патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов.

Ежегодно проводится конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года», на территории Самарской области проходит окружной молодежный форум «иВолга», создано и действует Молодежное правительство, одной из задач которого является содействие Губернатору Самарской области и Правительству Самарской области в создании условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

В регионе хорошо развито добровольческое движение. Волонтеры оказывают помощь по разным направлениям деятельности: социальная, экологическая, медицинская, культурная, инклюзивная, событийная, поисковая и другие. В настоящее время ребята из Самарской области принимают участие в гуманитарных миссиях в Краснодарском крае для устранения последствий разлива мазута на Черноморском побережье и гуманитарных миссиях на освобожденных территориях.

«Взаимодействие с Советом ректоров вузов и Совета директоров профессиональных образовательных организаций остается ключевым элементом эффективной реализации государственной молодежной политики. Благодаря совместным усилиям нам удается создать устойчивую платформу для бесшовного взаимодействия и диалога со студенческой молодежью. Наша общая задача — сохранить положительную динамику в развитии студентов, обеспечить преемственность лучших практик и создать условия, в которых каждый молодой человек сможет максимально раскрыть свой потенциал», - подчеркнула министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.

Одной из важнейших практических задач заседания стало решение вопроса о создании окружной комиссии по воспитательной работе при Совете директоров ссузов по аналогии комиссии на вузовском уровне, как постоянно действующий инструмент по обмену практиками воспитательной работы и по решению конкретных задач, поставленных Президентом страны.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО