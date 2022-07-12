 Число вице-премьеров в правительстве РФ увеличилось с 10 до 11

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Число вице-премьеров в правительстве увеличилось с 10 до 11. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации, передает РИА Новости.

Теперь глава Министерства промышленности и торговли также будет вице-премьером.

Сейчас этот пост занимает Денис Мантуров. Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму его кандидатуру.

Действующими заместителями председателя кабмина остаются Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.

Фото: ТАСС