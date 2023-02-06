Четыре самолета МЧС вылетели в Турцию и Сирию для борьбы с последствиями землетрясения

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Четыре самолета МЧС России доставят спасателей аэромобильного отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В составе группировки - семь кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ. Они оснащены всем необходимым оборудование для поиска и спасения пострадавших.

Кроме того, в зону ЧС российские спасатели доставят аэромобильный госпиталь, на базе которого более 40 специалистов МЧС России будут оказывать квалифицированную медпомощь.

Фото: ru.freepik.com