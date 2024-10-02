Четвёртый год подряд учащиеся 40 школ Самарской области имеют возможность побороться за персональные стипендии

В новом учебном году школьники Кинельского избирательного округа могут снова претендовать на именные стипендии Александра Живайкина. В этом году, как и прежде, стипендии будут присуждаться в двух номинациях: «За отличные успехи в учёбе» и «За достижения в общественной сфере», рассказал депутат областного парламента.

Условия участия в конкурсе остаются неизменными. Стипендии получат лучшие ученики, общественники и спортсмены. Именные стипендии Живайкина - это не просто награда, это инвестиция в будущее нашего региона, поддержка талантливых и активных молодых людей, говорят педагоги образовательных учреждений, которые принимают участие в конкурсе.

«Эту стипендию я учредил как стимул достижения высоких результатов в учёбе, искусстве, спорте, науке, общественной жизни. По итогам прошлых лет около 300 ребят уже получили благодарственные письма и премии. Я уверен, что мы поощряем наших будущих инженеров, учителей, врачей, военных, которыми через несколько лет станут сегодняшние школьники. Победителей конкурса мы ещё не раз увидим и услышим!», - рассказал Александр Живайкин.

Это не просто финансовая поддержка, а знак признания их талантов и мотивация для дальнейшего развития, уверен парламентарий. Важно отметить, что стипендии Живайкина не только поощряют успехи, но и создают благоприятную атмосферу для развития талантов. Прошлогодние стипендиаты своим примером вдохновляют одноклассников на активную жизненную позицию и творческий поиск.

«Мы обязаны создавать все условия для развития духовности и культуры, патриотизма, образования и науки. Это основные ценности, которые будут по-настоящему определять развитие нашего региона и всей России в дальнейшем. Успехи молодежи позволяют уверенно смотреть в будущее и реализовать самые смелые планы», - уверен член Президиума регионального политсовета «Единой России».

Напомним, что конкурс на именные стипендии депутата Александра Живайкина проводится с 2021 года. Именная стипендия - одно из поощрений, которое позволит школьникам 40 школ Кинельского избирательного округа сосредоточиться на реализации собственного потенциала и развитии талантов. Критерии отбора стипендиатов собраны в Положении о назначении стипендии, с которым можно ознакомиться на странице Александра Живайкина в социальной сети «ВКонтакте» и в самих учебных заведениях.