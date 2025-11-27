Большинством голосов депутаты губдумы приняли бюджет Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оптимальным выбором остается теплая вода, которая не провоцирует нарушения в работе ЖКТ и в целом положительно влияет на состояние организма.
Нутрициолог рассказала, какой температуры должны быть напитки, чтобы избежать вреда для здоровья
Коллегия из тройки судей рассматривала жалобу в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку на заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной.
Суд оставил Долиной право собственности на квартиру, отклонив жалобу покупательницы квартиры Лурье
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с чемпионом страны "Краснодаром".
"Крылья Советов" в Набережных Челнах обыграли "КАМАЗ" по пенальти
Организаторы приглашают всех, кто помнил и лично знал художника, его картины, историю его жизни и тех, кому интересно познакомиться с незаурядной личностью Мастера живописи.
В Самарском Доме кино пройдет показ документальной картины «Если птица поет», посвященной талантливому живописцу Валентину Пурыгину
Две страны активно сотрудничают в части организации дополнительного образования по отдельным отраслям: обучение проходят банкиры, энергетики, медики, геологи.
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к МКС
Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале.
Ветераны сызранского футбола приняли участие в турнире, посвященном 35-летию МЧС России
Фестиваль получил признание как одна из лучших в регионе инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и людей без ограничений здоровья.
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.59
-0.37
EUR 91.5
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Большинством голосов депутаты губдумы приняли бюджет Самарской области

231
27 ноября в Самарской губернской думе рассмотрели главный финансовый документ области на ближайшие три года во втором чтении. За месяц в проект бюджета подготовили больше двухсот поправок, касающихся самых разных сфер.

27 ноября в Самарской губернской думе рассмотрели главный финансовый документ области на ближайшие три года во втором чтении. За месяц в проект бюджета подготовили больше двухсот поправок, касающихся самых разных сфер – от образования до ЖКХ. За это время в регион поступили средства из федеральной казны, что тоже нашло отражение в документе.

В первом чтении подготовленный региональным Правительством бюджет Самарской области на предстоящую трехлетку депутаты губдумы приняли 30 октября. На тот момент доходы казны на 2026 год составляли 296 млрд рублей, расходы – 326 млрд рублей. После этого парламентарии взяли традиционный "тайм-аут" почти на месяц, чтобы предложить и внести в документ необходимые поправки.

С первого чтения было рассмотрено 206 предложений на общую сумму более 165 млрд рублей, из них 76,2 млрд – только на 2026-й. 21 поправка поступила от Правительства области, 123 – от думских фракций. Основные темы, по которым вносилось больше всего предложений, – это ремонт дорог, образовательных учреждений и объектов социальной инфраструктуры.

Из 206 изменений депутаты предложили учесть 92 позиции на общую сумму 142,2 млрд рублей, еще 88 отправить в так называемый лист ожидания, рассмотрев их уже в ходе исполнения бюджета в следующем году. Одна из самых весомых поправок – отражение в трехлетнем документе более 81 млрд рублей, поступивших из федеральной казны.

Итоговые параметры бюджета обсудили на пленарном заседании думы 27 ноября. Большинством голосов депутаты приняли его во втором чтении. Доходы на 2026 год составят 322,4 млрд рублей (2027-й – 335 млрд, 2028-й – 346,3 млрд), расходы – 352,5 млрд рублей (2027-й – 346,3 млрд, 2028-й – 350,3 млрд).

Более 65 % средств (почти 230 млрд рублей) потратят на социально значимые отрасли. Например, 53,3 млрд рублей направят министерству здравоохранения, 72,9 млрд рублей – министерству образования, 61,3 млрд рублей – министерству социально-демографической и семейной политики. Кроме того, ключевыми приоритетами бюджета являются достижение национальных целей, определенных Президентом, обеспечение потребностей безопасности региона с учетом существующих вызовов, включая поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, а также реализация национальных проектов.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подчеркнул:

"Принят главный финансовый закон региона на ближайшую трехлетку. В область уже поступил серьезный транш из федерального бюджета. Только на 2026 год – более 26 миллиардов рублей. Это серьезная поддержка, которая будет направлена в первую очередь на социально значимые отрасли. Бюджет, безусловно, социальный, и в то же время он обеспечивает стабильность и перспективу развития региона".

Руководитель фракции "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева отметила:

"Работа над формированием бюджета шла в непростых экономических условиях в стране и в регионе. Несмотря на это, документ сбалансирован, предусмотрены все необходимые ресурсы для выполнения обязательств перед нашими жителями. Между первым и вторым чтением мы отрабатывали все вопросы с Правительством Самарской области, с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым".

Руководитель фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Михаил Маряхин подчеркнул:

"Наша фракция внесла поправки, которые были подготовлены совместно с активными жителями региона на личных встречах в городах и районах области. Мы сформировали 20 значимых предложений по основным блокам. Ключевые направления, по которым работает "Справедливая Россия" – это вопросы здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ. Нам удалось добиться включения дополнительных сумм на замену лифтового оборудования и на программу "Молодой семье – доступное жилье". Еще порядка 13 поправок будут рассмотрены в ходе исполнения бюджета".

Руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов сказал:

"Хочу отметить очень внимательное отношение Правительства Самарской области к проработке бюджета в непростое время. Фракция ЛДПР дважды встречалась с министром финансов. Мы проговорили все поправки, которые мы внесли. Все предложения от фракции ЛДПР попали в раздел "учесть" или "учесть в ходе исполнения бюджета".

Руководитель фракции "Новые люди" Роман Маркаров отметил:

"Мы инициировали ряд поправок. Одно из самых значимых наших предложений связано с увеличением финансирования ремонта автомобильных дорог, в том числе внутриквартальных проездов, придомовых территорий. Сегодня эти работы ведутся, но не в тех объемах, в которых хотелось бы. Поэтому фракция "Новые люди" внесла эти поправки, и их учли. Для нас принципиально важно, что все социальные обязательства перед жителями Самарской области будут выполнены".

Источник:  СОВА

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с чемпионом страны "Краснодаром".
27 ноября 2025, 21:21
"Крылья Советов" в Набережных Челнах обыграли "КАМАЗ" по пенальти
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с чемпионом страны "Краснодаром". Спорт
133
Организаторы приглашают всех, кто помнил и лично знал художника, его картины, историю его жизни и тех, кому интересно познакомиться с незаурядной личностью Мастера живописи.
27 ноября 2025, 21:12
В Самарском Доме кино пройдет показ документальной картины «Если птица поет», посвященной талантливому живописцу Валентину Пурыгину
Организаторы приглашают всех, кто помнил и лично знал художника, его картины, историю его жизни и тех, кому интересно познакомиться с незаурядной личностью... Культура
141
Фестиваль получил признание как одна из лучших в регионе инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и людей без ограничений здоровья.
27 ноября 2025, 19:37
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Фестиваль получил признание как одна из лучших в регионе инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и людей без ограничений здоровья. Общество
175
В центре внимания
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
457
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
276
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1153
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
1117
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
1084
Весь список