Больше 29 тысяч жителей Самарской области проголосуют впервые

124

Сегодня, 18 сентября, на избирательных участках региона - второй день голосования по выборам в Государственную думу РФ и Самарскую губернскую думу.

В избирательном процессе активно участвует молодое поколение.

Сергей Кириллин - выпускник самарской городской школы № 70, в этом году он стал студентом строительного колледжа.

Сегодня он вновь посетил родную школу, чтобы сделать свой выбор. В голосовании принимает участвует впервые.

По мнению Сергея, очень важно выразить свое гражданское волеизъявление:

- Важно участвовать в избирательных процессах, потому что люди сами должны решать, выбирать какой будет власть. Это их законное право. От этого зависит будущее.

В этом году в Самарской области на выборах впервые голосуют более 29 тысяч человек. По традиции всем им вручаются памятные сувениры.

Стоит отметить, что молодые люди активно участвуют в выборах не только как избиратели. Они интересуются и самим процессом.

По информации самарского штаба Общественного наблюдения за выборами, из 5000 тысяч наблюдателей, прошедших обучение, более 60 % - молодые люди.

- Мы хотим быть удостоверены в том, что выборы проходят честно и каждый голос учтен. Для нас действительно это важно, это же наша ответственность и будущее, - подчеркнула общественный наблюдатель участковой избирательной комиссии № 5030 в Самаре Юлия Источникова.