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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Больше 29 тысяч жителей Самарской области проголосуют впервые

18 сентября 2021 13:12
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Больше 29 тысяч жителей Самарской области проголосуют впервые

Сегодня, 18 сентября, на избирательных участках региона - второй день голосования по выборам в Государственную думу РФ и Самарскую губернскую думу.

В избирательном процессе активно участвует молодое поколение.
Сергей Кириллин - выпускник самарской городской школы № 70, в этом году он стал студентом строительного колледжа.
Сегодня он вновь посетил родную школу, чтобы сделать свой выбор. В голосовании принимает участвует впервые.
По мнению Сергея, очень важно выразить свое гражданское волеизъявление:
- Важно участвовать в избирательных процессах, потому что люди сами должны решать, выбирать какой будет власть. Это их законное право. От этого зависит будущее.
В этом году в Самарской области на выборах впервые голосуют более 29 тысяч человек. По традиции всем им вручаются памятные сувениры.
Стоит отметить, что молодые люди активно участвуют в выборах не только как избиратели. Они интересуются и самим процессом.
По информации самарского штаба Общественного наблюдения за выборами, из 5000 тысяч наблюдателей, прошедших обучение, более 60 % - молодые люди.
- Мы хотим быть удостоверены в том, что выборы проходят честно и каждый голос учтен. Для нас действительно это важно, это же наша ответственность и будущее, - подчеркнула общественный наблюдатель участковой избирательной комиссии № 5030 в Самаре Юлия Источникова.

Теги: В центре внимания выборы

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