Более 50 тысяч предложений внесли общественники Самарской области в Народную программу 

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Штаб общественной поддержки создан чуть более 2 месяцев назад, но уже стал центром консолидации усилий абсолютно разных общественных организаций, инициативных групп и граждан. В настоящий момент заключено 36 соглашений с крупными областными структурами, с общественными организациями, сообщила руководитель Штаба Регина Воробьева.

«Мы прекрасно понимаем, что есть люди, которые не состоят в какой-либо общественной организации. Для нас ключевым моментом стало сделать для них доступной возможность принять участие в его работе штаба и особенно – в формировании Народной программы», - отметила она.

Более 50 000 предложений поступило в копилку формирования народной программы от лица Штаба общественной поддержки, но это не просто предложения и идеи. Это отсылка к конкретной адресной помощи жителям региона, подчеркнула Руководитель Штаба в Самарской области.

Она рассказала, что в штаб обратилась молодая семья, у которых ребенок-колясочник. И семья обозначила проблему, что весь жилой фонд строится без учета потребностей человека «на коляске».

Доступность среды здесь –тема, которая находит отклик во многих больших проектах, в которые вложены немалые средства и ресурсы, считает Воробьева. Сейчас инвалид-колясочник может максимально удобно добираться до учреждений культуры, здравоохранения, но внутри своей квартиры он может быть все еще ограничен пространством, которое не способствует его успешной социализации. Человек с ОВЗ в таком случае не может обслуживать себя самостоятельно, уверена она.

«Пользуясь уже федеральной площадкой штаба, мы вышли с предложением в Народную программу, чтобы 10 процентов жилья в новостройках определять под лиц с ограниченными возможностями здоровья. И через такой запрос мы пришли к системному решению, которое затронет многих людей. Нас поддержали коллеги из штабов других регионов», - поделилась Регина Воробьева.

«Сегодня важны открытые площадки, когда мы получаем самое главное - обратную связь. Ведь любое предложение в народную программу – это запрос и потребность человека. Поэтому вся народная программа соткана из таки адресных ситуаций, которые люди сами предлагали», - подчеркнула руководитель регионального Штаба общественной поддержки.

За последние три года самарский регион взял уверенный курс на развитие с учетом интересов человека. И в этом максимальная заслуга главы региона Дмитрий Азарова, считает Региона Воробьева.

«Я уверена, что предложения в народную программу так же хорошо лягут в продолжение Стратегии лидерства Самарской области и будут определять на многие годы тот курс развития, который сегодня за защиту и заботу о людях», - считает координатор работы Штаба общественников регионе.

Свои предложения, вошедшие в Народную программу от 63 региона, руководителю федерального Штаба общественной поддержки Александру Карелину презентовали представители молодежных, профсоюзных, ветеранских, волонтерских объединений.

Напомним, что от Самарской области участие в создании Народной программы приняли более 205 тысяч человек. Онлайн и офлайн было подано более 300 тысяч предложений и инициатив– через специальный сайт народной программы, местные общественные приемные партии и действующих депутатов регионального заксобрания. Более 50 тысяч предложений добавлены в программу представителями общественных организаций губернии, входящих в региональный Штаб общественной поддержки, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"