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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе

17 сентября 2021 10:36
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Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе

Об этом сообщил замглавы Минцифры России и главный конструктор ГАС Выборы Олег Качанов.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе успешно стартовало в 8:00 в 6 регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. На 08:45 утра 17 сентября более 10% от общего количества подавших заявления россиян успешно проголосовали.

Дистанционное голосование в городе Москве проводится на собственной платформе.

Система электронного голосования основана на технологии блокчейн, таким образом избирателям гарантирована тайна голосования. Также гарантируется неизменность голосования.

Теги: выборы выборы в Госдуму

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