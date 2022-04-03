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Блинкен: западные санкции против России могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров с Украиной

3 апреля 2022 20:04
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Госсекретарь США заявил, что "цель санкций - изменить поведение России".

Западные санкции против России могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в воскресенье, передает ТАСС.

"Международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что это [переговоры России и Украины] может привести к завершению [конфликта], <...> что потребует снятия санкций, то да, - сказал Блинкен. - Цель санкций - не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины - мы достигнем этого, то <...> в определенной мере санкции уйдут".

"Это зависит от России, что будет дальше" , - отметил госсекретарь.

 

Фото из открытых источников

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