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Анкара не будет присоединяться к санкциям против России и продолжит сбалансированную политику в отношении Украины. Об этом 5 апреля заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Anadolu, пишут "Известия".

«С самого начала, ввиду того что это не в рамках ООН, мы не подключаемся к санкциям против России, но при этом продолжаем свою поддержку Украине, беря за основу территориальную целостность. Эту сбалансированную политику мы реализовали до сих пор и будем продолжать реализовывать», — приводит его слова агентство.

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