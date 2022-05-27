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Андрей Турчак: «Единая Россия» подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим

27 мая 2022 17:23
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Их внесут в Госдуму в начале следующей недели.

Сегодня выплаты, которые солдаты и офицеры получают за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Изменения в законодательство защитят эти средства, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

 «Это крайне важное и справедливое решение. И лишь малая часть того, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, выполняющих свой боевой долг, и их семей», - уверен он.

Также Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» готовит изменения в федеральное законодательство, основанные на региональной практике, по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и членов семей погибших бойцов.

Глава региона, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров отметил, что  важно позаботиться и о семьях военнослужащих.

«Мы должны сегодня все вместе позаботиться о семьях защитников Отечества. Мы должны сделать все, чтобы дети получили нужное образование, чтобы поддержку нашу семьи защитников Отечества - как героев Великой Отечественной войны, так и сегодняшних дней - чувствовали всегда», - напомнил глава региона.

Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что российские военнослужащие сегодня, как и их героические предки 8 десятков лет назад, защищают нашу страну и весь мир от нацизма.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе поездки в Приморский край предложил масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну. Для этого проведут анализ действующих мер поддержки, на основании которого партия подготовит изменения в федеральное законодательство. 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальной политике Президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России». Это станет хорошим дополнением к федеральным мерам, подчеркнул Президент, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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