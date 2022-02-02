Андрей Кислов: «Губдума показала наивысший уровень доверия к своей работе»

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Самарская Губернская Дума стала лидером рейтинга открытости парламентов российских регионов по итогам 2021 года. Исследование, по итогам которого самарский региональный законодательный орган стал лучшим в стране, проводили эксперты Фонда развития городского самоуправления. В тройку лучших также вошли Московская городская Дума и Законодательное собрание Республики Карелия. Сенатор Российской Федерации – представитель от Самарской Губернской Думы в Совете Федерации Андрей Кислов после заседания облпарламента, на котором он присутствовал, прокомментировал результаты рейтинга.

По мнению Андрея Кислова, высокая оценка, которую получил самарский парламент, объективна и заслужена: «Самарская Губернская Дума шла к этому результату последовательно. По итогам 2020 года мы были на 12-м месте, а в течение следующего года сделали качественный скачок и переместились на престижное первое место. Надеюсь, что мы сможем закрепиться среди лидеров. Считаю, что для этого есть все предпосылки».

Сенатор считает, что самарский региональный парламент смог взять верхнюю планку и продемонстрировать наивысший уровень доверия к своей работе благодаря максимальной открытости: «Мы получили высокие баллы сразу по нескольким критериям, среди которых открытость принятия решений, гарантии равенства парламентских партий на ТВ и радио и другие. Как сказала Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, доверие к власти во многом определяется степенью ее открытости перед обществом. Мне приятно, что Самарская Губернская Дума под руководством Геннадия Петровича Котельникова смогла продемонстрировать наивысший уровень доверия к своей работе и выйти на новую ступень развития».

Андрей Кислов уверен, что сегодня со стороны граждан существует запрос на высокий уровень открытости органов власти, и особенно это касается народных избранников. «Мы прекрасно понимаем, что в век развития интернета и современных технологий невозможно что-то скрыть или утаить. Поэтому очень важно максимально открыто обсуждать важные общественно значимые вопросы и принимать по ним соответствующие решения. Уверен, что развитие взаимоотношений с обществом, в том числе при принятии законодательных инициатив, будет происходить с учетом разных мнений, как это всегда и было», - отметил сенатор.

Напомним, что Андрей Кислов был депутатом Самарской Губернской Думы с 1997 года, являясь одним из самых опытных и пользующихся авторитетом народных избранников в областном парламенте. В сентябре прошлого года с результатом более 72% был вновь переизбран депутатом Губдумы седьмого созыва по Красноярскому избирательному округу №14, куда входят четыре района: Елховский, Кошкинский, Красноярский и Сергиевский. На первом заседании областной Думы нового созыва был делегирован в Совет Федерации от представительного органа государственной власти Самарской области.

В этот же день Андрей Кислов принял участие в традиционной встрече Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной Думы.