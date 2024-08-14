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Анатолий Лукиенко покинул пост главы Сызрани

14 августа 2024 16:09
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Анатолий Лукиенко руководил Сызранью с 2021 года.

Решение принято из-за перехода на новую работу. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Анатолий Лукиенко руководил Сызранью с 2021 года. До этого, с ноября 2020-го, был замглавы города по общественной безопасности и контрольной деятельности.

- Здесь я приобрел новый профессиональный опыт. Очень горжусь, что нам вместе удалось сохранить традиции, заложенные нашими предками, и одновременно создать новое - современные пространства, проекты, события, которые будут радовать горожан долгие годы, - заявил он.

Лукиенко поблагодарил местных жителей за поддержку и активную работу на благо города.

Источник: СОВА

Теги: Сызрань

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