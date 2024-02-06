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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Путина

6 февраля 2024 21:58
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По словам журналиста, он решился на такой шаг, потому что американцы "абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине".

Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон сообщил, что в скором времени возьмет интервью у Владимира Путина, передает РИА Новости.

"Мы в Москве <...> чтобы взять интервью у <...> Путина. Мы скоро это сделаем", — заявил он в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

По словам журналиста, он решился на такой шаг, потому что американцы "абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине". Он добавил, что население США имеет полное право знать "все, что возможно" о конфликте, "в который оно вовлечено".

Карлсон также отметил, что Белый дом дважды пытался сорвать его интервью с Путиным. В свою очередь, американский предприниматель Илон Маск пообещал не блокировать видеозапись этой беседы после публикации в соцсети X, подчеркнул журналист. Кроме того, интервью выложат и на сайте Карлсона, посмотреть его можно будет бесплатно.

 

Фото:   pxhere.com

 

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