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Александр Козлов и Вячеслав Федорищев обсудили завершение строительства очистных сооружений

20 февраля 2025 18:12
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Сегодня в Самарской области работает федеральная делегация во главе с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

Сегодня, 20 февраля, в Самарской области работает федеральная делегация во главе с Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым. Совместно с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым Александр Козлов осмотрел работу очистных сооружений региона и обсудил ключевые вопросы: завершение строительно-монтажных работ на очистных сооружениях по федеральному проекту «Оздоровление Волги», а также достижение показателей нормативного сброса сточных вод находятся под постоянным контролем регионального Правительства.

Совсем недавно руководитель области Вячеслав Федорищев докладывал заместителю Председателя Правительства Дмитрию Патрушеву о ситуации с недостроенными очистными сооружениями в регионе. Именно он дал поручение провести разбор ситуации здесь, «на земле».

«У нас все есть для того, чтобы работу завершить и перед жителями быть честными, чтобы действительно, не на словах и не на бумаге, обеспечивать повышение качества экологии», - отметил Вячеслав Федорищев.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов и глава региона Вячеслав Федорищев побывали на полигоне ООО «Экология-Сервис»; осмотрели канализационные очистные сооружения г.о. Новокуйбышевск; сооружения доочистки, реконструкции комплекса биологической доочистки ГОКС Самара.

Также состоялось совещание Александра Козлова с Вячеславом Федорищевым с участием депутатов Госдумы, сенаторов, Росприроднадзора, Минстроя РФ, Генеральной прокуратуры по вопросам очистных сооружений в Самарской области и завершению их строительства.

"Федеральное финансирование Самарской области мы выделяли на строительство 18 очистных сооружений. Объекты должны были построить и ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Это была вполне реальная, но, безусловно, амбициозная задача. И регион с ней почти справился: построены и работают 13 очистных. По 5 объектам произошли задержки. Сейчас помогаем региону справиться с возникшими сложностями, чтобы все очистные заработали как можно скорее. Кроме того, специалисты Росприроднадзора продолжают проверять все объекты на нормативы очистки воды. Важно ведь не само построенное сооружение, а то, чтобы оно справлялось со своей задачей: не пропускало загрязненные стоки в Волгу", - сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

            «Действительно, было заявлено в начале национального проекта 18 объектов в Самарской области. Летом прошлого года мы зафиксировали, что по 10 из них есть риски неввода. Пять мы успели устранить до конца прошлого года, когда закончилось действие нацпроекта. Пять у нас ушли в этот год. Два сложных объекта, один из них мы сегодня посещали. Сложность связана не с технологической стороной, здесь на самом деле решение понятно, а с отсутствием должной проработки того, кто туда отдает стоки. Многие предприятия, которые их отдают, могли бы иметь свои собственные очистные сооружения. Важно не просто построить очистные, но, чтобы они еще и воду чистую сбрасывали. С этим разберемся, а три объекта мы вводим уже весной, которые уже сейчас фактически созданы. Пусконаладка завершается», - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.  

Глава региона подчеркнул, что для достижения целей национального проекта «Экологическое благополучие» будут приложены все возможные организационные и финансовые ресурсы. Он отметил, что за последние 8 месяцев ситуация заметно улучшена. В Жигулевске, в Нефтегорске и Безенчуке запустим объекты весной. Еще по 2 объектам – в Новокуйбышевске и Сызрани – сменили подрядчика. Здесь более 90% готовность. Определили новые сроки их ввода – к сентябрю. Также регион будет принимать активное участие в новом федеральном проекте «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».

«В отношении предприятий, которые по госзаказу недобросовестно себя ведут, обычно наступает административная и уголовная ответственность. Собственно, что и случилось с подрядчиком, который сейчас находится под следствием. Он осуществлял строительство двух объектов, которые мы сегодня посетили в Новокуйбышевске и Сызрани. Эти объекты мы завершим нашей региональной государственной компанией до конца августа», - сказал Вячеслав Федорищев.

           

 

Фото: пресс-служба губернатора СО

 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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