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Александр Карелин дал оценку работе регионального Штаба по формированию Народной программы

23 августа 2021 19:55
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Сенатор и руководитель федерального штаба поддержки «ЕР» Александр Карелин отметил весомый вклад самарских общественных организаций в Народную программу и работу региональных штабов по всей стране.

Сенатор и руководитель федерального штаба поддержки «ЕР» Александр Карелин отметил весомый вклад самарских общественных организаций в Народную программу и работу региональных штабов по всей стране.

«Мы делимся тем положительным опытом, который возникает в каждом из субъектов. Все мы разнолики, но все мы живем примерно в одних категориях. Объединяясь, мы побеждаем.», - уверен Карелин.

Александр Карелин поддержал предложение главы региона, секретаря Самарского реготделения Партии Дмитрия Азарова об адресной помощи пострадавшим из Борского района.

«Помощь, разъяснительная работа, отчасти патрулирование, чтобы не мешать специализированным службам – это сегодня очень применимо к той беде, которое сегодня коснулось Самарскую область. Главное сейчас – это правильно и системно соотнести все возможности и применить на благо региона», - уверен сенатор.

Отдельно руководитель Федерального штаба поддержки «Единой России» остановился на предложениях в Народную программу от Самарской области.

«Тысячи наказов, систематизация запросов от наших партнеры из общественных организаций и добровольческих структур – они позволяют нам детально и более тщательно объяснять те ожидания, которые связаны с партией и предстоящими выборами. И это очень важно. Наши эксперты в отраслевых средах применительно к каждой из профессий, помогут не только собрать, но и разъяснить те пожелания, которые войдут в программу, которую примут на Съезде партии», - отметил он.

Штабы общественной поддержки – та структура, которая позволяет оперативно делиться опытом и помогает сформулировать предложения, которые войдут в народную программу. Он заметил, что эксперты штабов должны наравне с партийцами чувствовать ответственность за происходящее в стране.

«Единая Россия» всегда была и остается партией, ответственной за принятые на себя обязательства. Поэтому очень важны партнеры, которые разделят с нами ответственность за происходящее в Российской Федерации, - подчеркнул Александр Карелин и поблагодарил всех, кто принял участие в формировании предложений в Народную программу партии онлайн или офлайн.

Александру Карелину рассказали о том, как проходил процесс сбора предложений в народную программу «Единой России» от региональных общественных организаций Самарской области, рассказали о наиболее перспективных и интересных инициативах Самарской области.

Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров отметил, что более 205 тысяч человек сформулировали свои предложения в Народную программу. Кроме того, самарцы оставили более 14 000 инициатив на сайте np.er.ru.

«Это и обратная связь, и направления нашей работы задаются. Это показывает активность, неравнодушие людей ко всему происходящему в регионе и нашей стране. Мы признательны нашим землякам за такое небезразличное отношение, за активное участие в формировании конструктивной помощи нашему региону и стране», - поблагодарил Дмитрий Азаров всех, внесших предложения, за активное участие.

Он напомнил о позитивном опыте региона в момент формирования программного документа развития Самарской области – «Стратегии лидерства». Тогда было собрано более 950 тысяч предложений.

Он отметил, что все обращения подвергаются тщательному анализу. Большая часть из них посвящена вопросам пространственного развития региона, здравоохранению, мерам соцподдержки и развитию образования.

Партия всегда основывает свою работу на взаимодействии с общественными организациями, резюмировал итоги встречи герой РФ, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион, руководитель федерального штаба общественной поддержки «Единой России» Александр Карелин. И выразил надежду, что наиболее интересные инициативы от Самарской области будут реализованы в самое ближайшее время, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

 

Теги: Александр Карелин дал оценку региональный Штаб

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