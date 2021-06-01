Я нашел ошибку
Главные новости:
В Москве на параде Победы он сидел рядом с Путиным.
В Москве мошенники выманили у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны 400 тысяч рублей
Всего по данному округу баллотировалось 20 кандидатов.
Александр Хинштейн - лидер в Самарском избирательном округе по итогам предварительного голосования «Единой России»
Объявлен желтый уровень опасности.
Вечером 1 июня и ночью 2 июня в губернии сохранятся грозы и шквалистый ветер
Самая популярная цель «детских» накоплений у жителей Самары ― оплата образования.
Самарцы назвали цели «детских» накоплений 
С 31 мая виртуальные ассистенты Салют проведут этот тест в приложениях Сбер Салют и СберБанк Онлайн.
Сбер запустил тест по правилам интернет-безопасности для родителей
Волгафест приглашает в гости крупные города на Волге: Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Саратов.
Волгафест 2021 объявил полную программу фестиваля
Все желающие могли самостоятельно применить спасательные средства по назначению, закрепив тем самым полученные знания.
Самарским школьникам, отдыхающим в пришкольном лагере, рассказали о правилах поведения на воде
Важно, что, несмотря на то, что областной бюджет не дополучил 5 млрд плановых доходов, все социальные обязательства область выполнила.
Виктор Кудряшов  представил депутатам губдумы отчет о работе Правительства Самарской области за минувший год
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.24
-0.06
EUR 89.6
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России»
Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" сегодня, 1 июня
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Александр Хинштейн - лидер в Самарском избирательном округе по итогам предварительного голосования «Единой России»

1 июня 2021 21:59
105
Всего по данному округу баллотировалось 20 кандидатов.

В «Единой России» посчитали результаты предварительного голосования (праймериз), длившегося неделю. Депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн занял первое место в своем 158 Самарском избирательном округе, набрав свыше 57 тыс. голосов избирателей. Всего по данному округу баллотировалось 20 кандидатов.

По итогам предварительного голосования Александр Хинштейн вышел в лидеры, передает hinshtein.ru.

«Итоги праймериз подведены. Более 57 тыс. жителей Самарского 158-го избирательного округа (84,5% участников) проголосовали за мою кандидатуру. Огромное спасибо за поддержку! Буду стараться оправдывать такое высокое доверие!», — сообщил депутат на своей странице в твиттере.

Внутрипартийные выборы в «Единой России» — процедура предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты и глав городов и регионов, закреплённая в Положении политической партии Единая Россия. Результаты внутрипартийных выборов не имеют обязательного характера для решения вопроса о выдвижении кандидата от «Единой России».

Предварительное голосование в 2021 году проходило по самой открытой и конкурентной модели. Избиратели по всей стране смогли принять в нем участие и определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября. По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов. Их утвердит Съезд «Единой России».

Теги: Александр Хинштейн лидер предварительного голосования

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Минпросвещения РФ выделит 1,2 млрд на новую школу в Южном городе
27 мая 2021, 09:23
Минпросвещения РФ выделит 1,2 млрд на новую школу в Южном городе
Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Строительство
607
Александр Хинштейн: Решение проблем обманутых дольщиков в Самарской области выделено отдельным блоком в послании губернатора
19 мая 2021, 16:45
Александр Хинштейн: Решение проблем обманутых дольщиков в Самарской области выделено отдельным блоком в Послании губернатора
Депутат Государственной думы РФ («Единая Россия») прокомментировал Послание Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Общество
1595
В Самаре демонтировали памятник истребителю МиГ-17
19 мая 2021, 15:59
В Самаре демонтировали памятник истребителю МиГ-17
Сначала его отправят на реставрацию, а уже потом установят на Московском шоссе. Общество
1306
В центре внимания
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
1 июня 2021  18:34
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
Культура
197
На сегодняшний день страховые компании задолжали лечебным учреждениям региона существенную сумму денег.
1 июня 2021  16:38
Дмитрий Азаров поручил разобраться с долгами страховых компаний перед лечебными учреждениями региона
Политика
232
Уникальный общественно-просветительский проект «Живая история Самарской губернии» приглашает гостей
1 июня 2021  14:02
Уникальный общественно-просветительский проект «Живая история Самарской губернии» приглашает гостей
Общество
278
Из-за ремонта теплотрассы в Самаре ограничат движение в районе Гагарина-Авроры
1 июня 2021  13:49
Из-за ремонта теплотрассы в Самаре ограничат движение в районе Гагарина-Авроры
ЖКХ
212
Самарская область представила проект карты жителя на тематическом форуме в Москве
1 июня 2021  13:46
Самарская область представила проект карты жителя на тематическом форуме в Москве
Общество
235
Весь список