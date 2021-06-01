Александр Хинштейн - лидер в Самарском избирательном округе по итогам предварительного голосования «Единой России»

105

В «Единой России» посчитали результаты предварительного голосования (праймериз), длившегося неделю. Депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн занял первое место в своем 158 Самарском избирательном округе, набрав свыше 57 тыс. голосов избирателей. Всего по данному округу баллотировалось 20 кандидатов.

По итогам предварительного голосования Александр Хинштейн вышел в лидеры, передает hinshtein.ru.

«Итоги праймериз подведены. Более 57 тыс. жителей Самарского 158-го избирательного округа (84,5% участников) проголосовали за мою кандидатуру. Огромное спасибо за поддержку! Буду стараться оправдывать такое высокое доверие!», — сообщил депутат на своей странице в твиттере.

Внутрипартийные выборы в «Единой России» — процедура предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты и глав городов и регионов, закреплённая в Положении политической партии Единая Россия. Результаты внутрипартийных выборов не имеют обязательного характера для решения вопроса о выдвижении кандидата от «Единой России».

Предварительное голосование в 2021 году проходило по самой открытой и конкурентной модели. Избиратели по всей стране смогли принять в нем участие и определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября. По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов. Их утвердит Съезд «Единой России».