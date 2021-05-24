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Александр Фетисов провел рабочую встречу с делегацией Республики Узбекистан
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Александр Фетисов провел рабочую встречу с делегацией Республики Узбекистан

24 мая 2021 16:06
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Стороны отметили и возможности для расширения взаимодействия в сфере культурных, молодежных и образовательных обменов.

В понедельник, 24 мая, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел рабочую встречу с делегацией Республики Узбекистан, возглавляемой первым заместителем Министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Эркином Мухитдиновым.

Основной вопрос повестки - обсуждение направлений развития сотрудничества между Самарской областью и Республикой Узбекистан в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

«Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области.  Республика занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров нашего региона. На фоне общего снижения внешнеторгового оборота Самарской области в 2020 году объем внешней торговли с Узбекистаном вырос почти на 20% по сравнению с 2019 годом. Самарская область занимает первое место по экспорту в Республику Узбекистан среди регионов ПФО и шестое место по Российской Федерации, рост объемов экспорта в 2020 году - 25,8%», - сказал зампред регионального Правительства. 

Заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина рассказала, что благодаря совместной работе в Самаре и Ташкенте созданы торгово-распределительные центры («Азия Инвест» и RUZ Trader), дополнительный импульс развитию сотрудничества в этой области может придать взаимное информирование предпринимателей о возможностях данных центров. В частности, речь идет об обороте сельскохозяйственной продукции. 

Закрытие границ в связи с эпидемиологической обстановкой существенно ограничило возможности предприятий по привлечению иностранных трудовых мигрантов. Представители сторон обсудили работу по организованному набору граждан Республики Узбекистан, желающих осуществлять временную трудовую деятельность на предприятиях региона. АНО «Региональный центр помощи мигрантам», одним из соучредителей которой от Правительства Самарской области выступает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, уже налажено взаимодействие с Агентством по внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. Подписано соглашение о взаимодействии, в 14 субъектах Республики Узбекистан открыты фронт-офисы Регионального центра помощи мигрантам. Организованное привлечение трудовых мигрантов в текущем году предусмотрено в рамках алгоритма действий, утвержденного оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством заместителя Правительства РФ Т.А. Голиковой.

Стороны отметили и возможности для расширения взаимодействия в сфере культурных, молодежных и образовательных обменов.

Александр Фетисов отметил как одно из важных направлений сотрудничества взаимодействие в рамках деятельности научно-образовательного центра «Инженерия будущего»:

«Созданный по инициативе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова два года назад, научно-образовательный центр «Инженерия будущего» уже получил статус НОЦ мирового уровня. Он объединяет сразу несколько регионов, активно взаимодействует на международном уровне. Уровень образования в самарских вузах, входящих в НОЦ, очень высокий, ждем ваших студентов».

Делегация Узбекистана выразила заинтересованность в сотрудничестве в этом направлении.

Развитию событийного туризма способствует проводимый ежегодно этно-исторический фестиваль, посвященный битве Тимура и Тохтамыша, в мероприятиях которого принимают участие делегации Узбекистана. Осенью состоится открытие этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», одной из составляющих которого станет традиционное узбекское подворье. Также гости были приглашены на Парад Памяти 7 ноября, который в этом году будет приурочен к 80-летию со дня присвоения Самаре статуса запасной столицы страны.

Как отметил первый заместитель Министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Эркин Мухитдинов, 24 октября в Республике Узбекистан пройдут выборы Президента. В 2021 году проживающие за рубежом граждане Республики смогут голосовать независимо от их консульского учета и с применением переносных избирательных урн. Он выразил надежду на оказание содействия в организации предстоящих выборов Президента Республики Узбекистан для граждан Узбекистана на территории Самарской области.

Теги: регион сотрудничество Узбекистан

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