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Активистки «Женского движения Единой России» передали яблочное варенье пациентам Самарского военного госпиталя

11 сентября 2023 11:22
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Активистки «Женского движения Единой России» передали яблочное варенье пациентам Самарского военного госпиталя
Акцию «Из Самары - с любовью» по сбору яблок и приготовлению из них яблочного варенья по семейным рецептам самарчанки придумали ещё весной.
 

Баночки с ароматным яблочным вареньем  предназначены участникам СВО, находящимся на лечении в Самарском областном военном госпитале № 426 Министерства обороны РФ. Военнослужащие с разных уголков России проходят лечение и восстанавливаются после боев в стенах Самарского госпиталя. И хотя в арсенале медиков есть все необходимое, активистки «Женского движения Единой России» в Самарской области уверены, что внимание и доброе слово помогут  раненым быстрее подняться на ноги.

«Передали яблочное варенье, сваренное по семейным рецептам, ребятам, находящимся в самарском госпитале № 426. Они, конечно, оживились при нашем женском «вторжении», взбодрились и много улыбались! Значит, мы работаем в нужном направлении!», - подвела итоги встречи  координатор «Женского движения Единой России»  в Самарской области Светлана Макушева.

Поддержка каждого ценна и важна для наших военнослужащих, подчеркнула координатор «Женского движения» в регионе,  поблагодарила всех, кто не остался равнодушным, и отметила личный вклад члена общественного совета партпроекта Елены Климовой.

«Наш Сергиевский район славится очень вкусными яблоками. Я решила сварить варенье и передать его нашим ребятам, чтобы они его пили с чаем и вспоминали о том, что дома их ждут, их любят, о них заботятся. И чтобы скорее возвращались с победой»», - поделилась Елена Климова, заместитель секретаря местного отделения  партии "Единая России" в Сергиевском районе.

Яблоки для этого варенья выращивали с любовью в Сергиевском районе, в Самаре, под Новокуйбышевском, Кинелем, в Волжском районе. Коллекцию лучших  семейных рецептов яблочного варенья начали собирать в апреле, сейчас лучших рецептов более 50, набралось на небольшую книжечку. Но главное - практическое применение этих рецептов.

Отметим, что Самарский областной военный госпиталь № 426  Минобороны является одним из старейших лечебных учреждений Поволжья. В настоящий момент на лечении находится более 400 пациентов, медики делают все возможное для лечения и реабилитации участников специальной военной операции.

Кроме того, на территории Самарской области работает госфонд «Защитники Отечества», активно работает региональная программа «Возвращение», в рамках которой и участникам СВО, и их семьям оказывается самая широкая поддержка в лечении, трудоустройстве, решении многих юридических и бытовых вопросов. 

Теги: Единая Россия

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