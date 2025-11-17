Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями

130

Развитие и продвижение отечественных товаров на международном рынке, защита интересов и поддержка предприятий вышли на новый уровень в областной столице – на форуме «Самара за экспорт» городская администрация заключила соглашение о сотрудничестве с региональным отделением общероссийской общественной организацией «Опора России».

«Желаю успехов всем предпринимателям, которые работают. 2026 год будет у нас по-видимому непростой, но вместе – мы сила», – отмечает Алексей Ульянин, председатель Самарского РО «Опора России».

Поддержкой частного самарского бизнеса занимается и всероссийская общественная организация «Деловая Россия». Администрация Самары также заключила с ней соглашение о сотрудничестве.

«Очень приятно, что Самара остается в лидерах не только промышленного потенциала, но и предпринимательского. Выход на внешний рынок – это серьезный шаг, он требует серьезных изменений, требует серьезной поддержки. Нам, в Деловой России, приятно видеть, что в лице областных и наших городских властей мы находим такую поддержку», – подчеркивает Виталий Белоцкий, заместитель председателя Самарского РО «Деловая Россия».

Городские власти отмечают, развитие экспорта – одно из ключевых направлений Самары, поэтому сотрудничество с организациями уже началось.

«Мы просто закрепили наш союз с Деловой Россией, с Опорой России, потому что мы постоянно в диалоге, мы постоянно вместе, постоянно разговариваем о предпринимателях и для предпринимателей. Просто, как сказать, поставили штамп в паспорте, формализовали наши теплые, дружественные отношения», – отмечает Юлия Ашуркова, первый заместитель главы г. о. Самара.

Несмотря на то, что форум «Самара за экспорт» проходит в столице региона во второй раз, событие уже послужило точкой роста для многих городских предприятий, пишет ГТРК-Самара.