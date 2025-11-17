Я нашел ошибку
Водители, будьте внимательны к пешеходам. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть.
18 ноября в регионе ожидается сильный ветер, на дорогах гололедица
Названо допустимое количество мандаринов в день
Названо допустимое количество мандаринов в день
Всего на месте вызова работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
В Кинель-Черкасском районе сегодня горела баня
Иван Носков: «У Самары хорошая школа бокса, этот вид спорта мы обязательно будем поддерживать и развивать»
В Самаре завершились Всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова
Земельный участок освобожден от незаконно занимаемой постройки и приведен в надлежащий вид.
Судебные приставы Тольятти добились сноса незаконного торгового павильона с земельного участка
Вокалистка из Ставропольского района победила на международном конкурсе в Москве
Вокалистка из Ставропольского района победила на международном конкурсе в Москве
В Самарской области 11 многодетных семей получили комфортное жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
В Самарской области 11 многодетных семей получили комфортное жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
«Крылья Советов» готовятся к очередному поединку в рамках первенства РПЛ.
«Крылья Советов» готовятся к очередному поединку в рамках первенства РПЛ
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями

17 ноября 2025 13:02

17 ноября 2025 13:02
130
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями

Развитие и продвижение отечественных товаров на международном рынке, защита интересов и поддержка предприятий вышли на новый уровень в областной столице – на форуме «Самара за экспорт» городская администрация заключила соглашение о сотрудничестве с региональным отделением общероссийской общественной организацией «Опора России».

«Желаю успехов всем предпринимателям, которые работают. 2026 год будет у нас по-видимому непростой, но вместе – мы сила», – отмечает Алексей Ульянин, председатель Самарского РО «Опора России».

Поддержкой частного самарского бизнеса занимается и всероссийская общественная организация «Деловая Россия». Администрация Самары также заключила с ней соглашение о сотрудничестве.

«Очень приятно, что Самара остается в лидерах не только промышленного потенциала, но и предпринимательского. Выход на внешний рынок – это серьезный шаг, он требует серьезных изменений, требует серьезной поддержки. Нам, в Деловой России, приятно видеть, что в лице областных и наших городских властей мы находим такую поддержку», – подчеркивает Виталий Белоцкий, заместитель председателя Самарского РО «Деловая Россия».

Городские власти отмечают, развитие экспорта – одно из ключевых направлений Самары, поэтому сотрудничество с организациями уже началось.

«Мы просто закрепили наш союз с Деловой Россией, с Опорой России, потому что мы постоянно в диалоге, мы постоянно вместе, постоянно разговариваем о предпринимателях и для предпринимателей. Просто, как сказать, поставили штамп в паспорте, формализовали наши теплые, дружественные отношения», – отмечает Юлия Ашуркова, первый заместитель главы г. о. Самара.

Несмотря на то, что форум «Самара за экспорт» проходит в столице региона во второй раз, событие уже послужило точкой роста для многих городских предприятий, пишет ГТРК-Самара. 

Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!

17 ноября 2025, 11:02
17 ноября 2025, 11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
Примите участие в создании современного и комфортного города — ваши идеи и результаты опросов лягут в основу разработки Единого документа. Благоустройство
209
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025, 18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым. Политика
1539
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025, 17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
Итоги будут подведены на торжественной церемонии награждения 10 декабря 2025 года. Общество
1522
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
115
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
212
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1540
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1524
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1384
Весь список