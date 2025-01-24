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Администрация Самары и Совет ветеранов СВО заключили соглашение о сотрудничестве

24 января 2025 20:30
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Председатель Совета ветеранов СВО Самары Максим Бурлаков представил итоги работы за прошлый год, а также обозначил план объединения на 2025 год.

24 января Иван Носков встретился с активом Совета ветеранов специальной военной операции Самары, где подвели промежуточные итоги работы организации и обсудили планы по дальнейшей совместной работе. В рамках встречи Администрация города заключила соглашение о сотрудничестве с Советом ветеранов специальной военной операции. 

«С сегодняшнего дня начинается новый этап нашего сотрудничества. Перед Советом и администрацией Самары стоят масштабные задачи, но не сложнее боевых. Со своей стороны, для начала ремонтируем и готовим к открытию помещение для Совета ветеранов СВО, чтобы было, где эти задачи решать. Открытие запланировали на май этого года. Поможем наладить взаимодействие с юристами, с Центром Работа России и т.д. В общем, работы впереди много, но не меньше уже сделано. Самарский Совет ветеранов СВО уже работает со школами в части проведения патриотических уроков, общественными организациями, официально оказывающими гуманитарную помощь бойцам на передовой», - сказал глава Самары Иван Носков.

Председатель Совета ветеранов СВО Самары Максим Бурлаков представил итоги работы за прошлый год, а также обозначил план объединения на 2025 год.


В 2024 организация работала над развитием сотрудничества со службами города и другими общественными объединениями по нескольким направлениям: это адаптивный спорт – создание городской команды, организация паралимпийских уроков, трудоустройство, просвещение молодежи, правовая поддержка бойцов и многое другое. 

«Главная цель нашей организации – содействие в социальной адаптации. И здесь важно понимать, что участники СВО – это не только сами защитники, но и их семьи, волонтеры, медики, все те, на кого повлияла специальная военная операция. Поэтому и работа должна быть комплексной, в том числе и с молодежью – она должна узнавать обо всех исторических событиях из первых уст», - отметил председатель Совета ветеранов СВО Самары Максим Бурлаков.

В 2025 году организация сосредоточится на работе по существующим направлениям, а также по некоторым другим. В числе планов – содействие в вопросах трудоустройства, лечебно–оздоровительной помощи и медицинской реабилитации, организация и проведение мероприятий по объединению ветеранов СВО Самары, укреплению ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи.

Кроме того, важной частью работы Совета станет создание центра, где ветераны смогут получать помощь в социальной реабилитации и поиске работы. С этой инициативой выступил один из членов организации Сергей Петров. Недавно он победил в конкурсе Фонда президентских грантов и получил средства на реализацию программы: «В нее войдут психологическая работа со специалистами, социализация и обучение новым профессиям. В том числе и основам ведения бизнеса, получение грантов на малый бизнес, социальных контрактов».

Совет ветеранов специальной военной операции города Самары – первая подобная организация в регионе. Она была создана в ноябре 2024 по инициативе Главы города Ивана Носкова. В начале пути в объединение входили 9 человек. Сейчас количество участников - 74. И с каждым днем число желающих увеличивается. Стать частью Совета можно, подав заявку по телефону 8(846)261-39-21, или отправив обращение по ссылке.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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