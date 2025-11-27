55 участников СВО региона получили господдержку на обучение по приоритетным специальностям

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в 2025 году в Самарской области введена важная мера социальной поддержки, направленная на оплату обучения по программам высшего образования для участников специальной военной операции и вдов участников специальной военной операции.

Данная инициатива реализуется за счёт средств регионального бюджета и направлена на предоставление финансовой помощи участникам специальной военной операции и их семьям при получении высшего образования в государственных вузах и их филиалах, расположенных на территории Самарской области.

Важность оказания всесторонней поддержки возвращающимся гражданам и обеспечения условий для их самореализации является одной из ключевых задач государства, отмечал президент России Владимир Путин.

«Создание благоприятных условий для социального становления участников СВО – одно из важнейших направлений социальной политики региона. Программы переподготовки и предоставления финансовых гарантий помогают участникам СВО быстрее вернуться к активной трудовой деятельности, одновременно укрепляя экономику региона квалифицированными кадрами», – рассказал министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В этом году 55 участников СВО получили государственную поддержку на обучение по приоритетным специальностям. Благодаря этому ветераны боевых действий имеют возможность повысить квалификацию, приобрести необходимые профессиональные навыки и обеспечить успешную адаптацию в мирной жизни.

«Инициатива губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева по поддержке обучающихся создает уникальные возможности для бывших военнослужащих. Получение качественного образования позволяет закрепить полученные боевые навыки, развивать новые компетенции и обретать уверенность в будущем», – отметил участник специальной военной операции, выпускник «Школы героев» Матвей Мартемьянов.

Участники проекта высоко оценивают новые возможности, предоставленные государством. Так, Константин Яшин, участник специальной военной операции и генеральный директор научно-производственного центра БАС «Самара», подчеркивает позитивное влияние образовательной инициативы на процесс интеграции ветеранов боевых действий в гражданскую жизнь и социальную среду. После завершения службы Константин Яшин начал обучение в Самарском государственном экономическом университете, на собственном примере демонстрируя ценность научных знаний и практических возможностей, открывающихся перед участниками программы.