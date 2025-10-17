300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту

263

В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025, напомнив о беспрецедентном военном параде 1941 года, который сделал Куйбышев «запасной столицей» СССР.

Гигантский символ Победы объединил школьников, представителей национальных общин парка, ветеранов и участников специальной военной операции. Акцию инициировали молодогвардейцы Куйбышевского района.

Ключевой момент — когда десятки рук, от детей до боевых офицеров, подняли и растянули оранжево-чёрное полотно. Вместе с ребятами в акции участвовали депутат Самарской Губернской Думы Роман Балтер, советник губернатора, участник СВО Сергей Гайко, молодогвардеец-участник СВО с позывным «Добрый».

«Для нас парад 1941 года в Куйбышеве — это не строчки в учебнике, а живая история наших семей и нашего города, — поделился руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России», депутат Думы г.о.Самара Антон Родионов. — Тогда Куйбышев стал надёжным тылом и запасной столицей. Самара — это город, который помнит свою историю и гордится ею. Такие акции — наш способ сказать спасибо, напомнить молодым людям о подвиге предков и передать следующему поколению эти эмоции».

Напомним, что Парад Памяти, который пройдет 7 ноября 2025 года, — дань уважения легендарному параду в Куйбышеве. В 1941 году он стал самым массовым за всю историю: 22 тысячи солдат и 178 тысяч жителей города на Волге продемонстрировали миру несгибаемую волю СССР к победе. Мероприятия Парада проходят в рамках партийного проекта «Историческая память», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"