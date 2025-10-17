Я нашел ошибку
Главные новости:
В сентябре 2025 года создан первый кадетский класс Следственного комитета России по Самарской области. 
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
В повестку были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, текущие задачи, планы совместной работы, ход отопительного сезона.
Вячеслав Федорищев провел совещание с главами муниципальных образований региона
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы.
Андрей Орлов провел совещание с главврачами медучреждений Тольятти
Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».
В день матча с «Оренбургом» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
В субботу, 18 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Оренбурга».
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Оренбург»
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025.
300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту
На встрече приемные родители и дети рассказали Вячеславу Федорищеву о своих увлечениях, любимых занятиях и семейных традициях, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил приемные семьи в Кошкинском районе
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.08
0.24
EUR 92.08
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту

17 октября 2025 19:32
263
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025.

В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025, напомнив о беспрецедентном военном параде 1941 года, который сделал Куйбышев «запасной столицей» СССР.

Гигантский символ Победы объединил школьников, представителей национальных общин парка, ветеранов и участников специальной военной операции. Акцию инициировали молодогвардейцы Куйбышевского района.

Ключевой момент — когда десятки рук, от детей до боевых офицеров, подняли и растянули оранжево-чёрное полотно. Вместе с ребятами в акции участвовали депутат Самарской Губернской Думы Роман Балтер, советник губернатора, участник СВО Сергей Гайко, молодогвардеец-участник СВО с позывным «Добрый».

«Для нас парад 1941 года в Куйбышеве — это не строчки в учебнике, а живая история наших семей и нашего города, — поделился  руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России», депутат Думы г.о.Самара Антон Родионов. — Тогда Куйбышев стал надёжным тылом и запасной столицей. Самара — это город, который помнит свою историю и гордится ею. Такие акции — наш способ сказать спасибо, напомнить молодым людям о подвиге предков и передать следующему поколению эти эмоции».

Напомним, что Парад Памяти, который пройдет 7 ноября 2025 года, — дань уважения легендарному параду в Куйбышеве. В 1941 году он стал самым массовым за всю историю: 22 тысячи солдат и 178 тысяч жителей города на Волге продемонстрировали миру несгибаемую волю СССР к победе. Мероприятия Парада проходят в рамках партийного проекта «Историческая память», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии».
17 октября 2025, 16:35
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии». Политика
404
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.
14 октября 2025, 14:31
Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта «Школьная форма: от А до Я»  
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек. Политика
635
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.
29 сентября 2025, 16:30
В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области. Политика
710
В центре внимания
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025  18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
178
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
231
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
207
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
526
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
362
Весь список