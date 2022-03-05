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165 лет установлению российско-венесуэльских межгосударственных связей

5 марта 2022 22:37
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Лавров отметил прочный фундамент дружбы и взаимной симпатии России и Венесуэлы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа обменялись поздравительными посланиями по случаю 165-летия установления российско-венесуэльских межгосударственных связей, сообщает ТАСС.

"В своем послании Сергей Лавров отметил, что отношения между Россией и Венесуэлой зиждутся на прочном фундаменте дружбы и взаимной симпатии между нашими народами, подтвердил готовность России плечом к плечу с Венесуэлой активно противостоять попыткам вмешиваться во внутренние дела суверенных государств", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

В МИД РФ добавили, что Пласенсиа акцентировал важный вклад России в деятельность Группы друзей в защиту Устава ООН, подчеркнул значимость совместной работы в рамках межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

Глава МИД Венесуэлы также поблагодарил российскую сторону за помощь в преодолении последствий пандемии.

165 лет с момента установления российско-венесуэльских межгосударственных связей исполнилось 17 февраля.

 

Фото:   ТАСС

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