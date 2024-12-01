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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

1 декабря исполняется 23 года со дня основания «Единой России»

1 декабря 2024 21:00
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1 декабря исполняется 23 года со дня основания «Единой России»
Партия "Единая Россия" начинает традиционную декаду приёмов граждан по личным вопросам.
 

Откроет декаду приёмов 2 декабря секретарь Самарского регионального отделения "Единой России", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Для него это будет первый приём граждан на площадке партии в качестве Секретаря реготделения.

Приёмы пройдут до 10 декабря в региональной и местных общественных приёмных «Единой России». Обращения граждан помогут отработать депутаты всех уровней, сенаторы, специалисты профильных министерств и ведомств, опытные юристы. Они рассмотрят наиболее волнующие людей вопросы: газификации, медицинского обеспечения, ЖКХ, благоустройства  и другие.

Кроме того, в день основания партии «Единая Россия» запустила эстафету добрых дел в регионе.

2 декабря донорская акция пройдет в Штабе Общественной поддержки «Единой России» в Самаре на улице Революционная, 107. Помогут ее организовать специалисты Самарской  областной станции переливания крови.

В эти же дни будет отправлен гуманитарный груз, собранный местными отделениями «Единой России», молодёжными организациями и промышленными предприятиями региона, пройдут мастер-классы для волонтёров, наградят самых активных самарцев старшего поколения,  отметят педагогов, которые провели больше всех киноуроков в рамках партпроекта «Новая школа»..

Теги: Единая Россия

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