Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре в КРЦ «Звезда»

Зимний Грушинский фестиваль — традиционный большой праздник авторской песни состоится

28 февраля 2026 года в Самаре в КРЦ «Звезда». (6+)

На сцену Зимнего Грушинского выйдут:

Виктор Третьяков,

Павел Пиковский,

Роман Ланкин,

Грушинское трио,

Наталья Кучер,

Андрей и Ирина Колесниковы,

Галина Хомчик,

Николай Гринько

и другие яркие представители жанра авторской песни.

Уникальная тёплая атмосфера Грушинского фестиваля — как у костра, любимые песни любимых

бардов согреют наши души этим зимним вечером.

В рамках фестиваля состоятся 2 больших и разных гала-концерта. В концертах принимают

участие все гости фестиваля, программы двух концертов (часть 1 и часть 2) абсолютно разные.

16:00 — гала-концерт «Сверим наши песни». Часть 1;

19:30 — гала-концерт «Сверим наши песни». Часть 2.

Фото: организаторы фестиваля