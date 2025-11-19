Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре в КРЦ «Звезда»

Зимний Грушинский фестиваль — традиционный большой праздник авторской песни состоится
28 февраля 2026 года в Самаре в КРЦ «Звезда». (6+)
На сцену Зимнего Грушинского выйдут:
Виктор Третьяков,
Павел Пиковский,
Роман Ланкин,
Грушинское трио,
Наталья Кучер,
Андрей и Ирина Колесниковы,
Галина Хомчик,
Николай Гринько
и другие яркие представители жанра авторской песни.
Уникальная тёплая атмосфера Грушинского фестиваля — как у костра, любимые песни любимых
бардов согреют наши души этим зимним вечером.
В рамках фестиваля состоятся 2 больших и разных гала-концерта. В концертах принимают
участие все гости фестиваля, программы двух концертов (часть 1 и часть 2) абсолютно разные.
16:00 — гала-концерт «Сверим наши песни». Часть 1;
19:30 — гала-концерт «Сверим наши песни». Часть 2.
Фото: организаторы фестиваля