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Зимний Грушинский фестиваль – традиционный праздник авторской песни, который вот уже полвека проходит на самарской земле в преддверии летнего Грушинского и является знаковым событием для культурной жизни города. А Самара по праву считается столицей авторской песни!

Зимний Грушинский-2025 состоится 22 февраля в КРЦ «Звезда» и пройдет при поддержке Правительства Самарской области. В рамках фестиваля запланированы 2 больших и разных гала-концерта, в которых прозвучат любимые песни любимых бардов!

16:00 — гала-концерт «Сверим наши песни». Часть 1.

19:30 — гала-концерт «Сверим наши песни». Часть 2.

Гостями Зимнего Грушинского станут: Вадим Мищук, Тимур Ведерников, Анатолий Киреев, Грушинское трио, Галина Хомчик, Наталья Кучер, Николай Гринько, Ирина и Андрей Колесниковы, Екатерина Котёночкина, «Дефекты речи» (Мария Булат и Юрий Ельский) и другие.

Приобрести билеты без наценки можно на сайте grushinfestival.ru.

Фото: пресс-служба фестиваля