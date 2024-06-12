«ЗИМфест» открывает выставку «Самарский модернИЗМ» во дворе Музея Модерна

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14 июня в 18.00 во дворе Музея Модерна в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма» состоится открытие выставки «Самарский модернИЗМ», посвященная связи архитектурных стилей ХХ века – модерн и модернизм. В программе вечера презентация экспозиции и рассказ о ней от лица куратора Армена Арутюнова, а также тематические выступления артистов в рамках проекта «Музыка в «Белой чашке».

Архитектурные стили модерн и модернизм в массовом сознании – совершенно разные направления. Ар-нуво – яркий, красивый, богато украшенный, в отличие от «серого», «простого» и «некрасивого» конструктивизма, послевоенного модернизма и смежных с ними направлений. На самом же деле, у этих стилей гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Выставка «Самарский модернИЗМ» расскажет об общих чертах архитектурных стилей ХХ века на примере самарских зданий. Что объединяет особняк Курлиной и Дворец бракосочетания, Новотроицкий торговый корпус и Фабрику-кухню, «Дачу со слонами» и башни экспериментального элеватора? Как связаны между собой разные архитектурные концепции прошлого века, и почему позднесоветские здания обладают не меньшей художественной ценностью, чем дореволюционное наследие?

«ЗИМфест» - проект концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея», который с апреля знакомит самарцев с модернизмом во всех его проявлениях – от архитектуры до музыки. Партнерами новой выставки выступили Музей модерна и кофейня White Cup, предоставившие площадку для экспозиции.

Выставка будет открыта во дворе Музея Модерна все лето. В планах проведение тематических лекций известных историков архитектуры и искусствоведов.

Вход на мероприятие свободный.

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