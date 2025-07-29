ЗИМ Галерея: психолог Наталья Богдан расскажет о синдроме отложенной жизни

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31 июля в 18.30 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Синдром отложенной жизни» (18+).

Ее прочитает консультирующий психолог, супервизор, автор тренингов и обучающих программ, кандидат психологических наук Наталья Богдан. Вход свободный.

Лекция пройдет в поддержку проекта «Фактура памяти» (12+) Алсу Коуки Амри, который посвящен исследованию памяти и наследию. В экспозиции представлены произведения художницы разных лет: работы с бумагой, парафином, цементом, керамические объекты и скульптуры, созданные из найденных предметов. Одна из тем выставки – синдром отложенной жизни.

Мы оставляем радость и удовольствие на потом, как десерт после супа... Планируем чувства и события, которые не могут храниться, как полуфабрикаты в морозилке. Лишаем себя сиюминутных радостей ради заработка, а потом заработанные деньги тратим на эти же самые радости.

Наталья Богдан расскажет об этих и других признаках синдрома отложенной жизни, его последствиях и способах преодоления.

31 июля 18.30

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)